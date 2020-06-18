  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (四) 14:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】全年近20萬億　新增貸款規模是多還是少？

股樓投資 14:26 2020/06/18

分享：

今年中國推出不少貨幣政策支持經濟，包括降準、讓中小微企延期還本付息等。人民銀行行長易綱表示，下半年貨幣政策會保持流動性合理充裕，料全年人民幣貸款新增近20萬億元（人民幣，下同），社會融資規模的增量將超過30萬億元。

相關文章：【宏觀中國】發電量加速　復工復產動力十足？

到底，全年20萬億元的新增貸款規模，是多還是少？按照今年首5個月數字，新增貸款合共10.3萬億元，換言之，今年餘下7個月的新增貸款約為9.7萬億元，顯然較首5個月為少。

相關文章：【宏觀中國】限空轉套利　出招迫資金流向實體

不過，若果參考近兩年的數字，上半年新增貸款往往比下半年為多，以2018、2019年為例，上半年佔全年比例為55.8%和57.5%，反映信貸也有季節性，一年當中尤其以1月的新增貸款額最多。2018至2020年1月的新增貸款額分別為2.9萬億元、3.23萬億元和3.34萬億元。

事實上，單看今年首5個月，經已多於去年上半年的數字，升幅達6.3%。假設今年新增貸款真的為20萬億元，即按年增長18.9%。根據統計，由2016至2019年增幅分別為7.9%、7%、19.5%和4%。換言之，今年增幅可能僅次於2018年，應屬增速不錯的年份。

相關文章：【宏觀中國】政府勒緊肚皮　「三公」預算削逾五成

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林衛

降準 易綱 中國 貨幣政策

上一篇文章

【新盤開價】日出康城SEA TO SKY首張價單涉285伙 折實平均呎價15,824元較同區新盤平6%

下一篇文章

【港股追蹤】騰訊挑戰高位 連帶親生仔都抽升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

業主低市價賣樓　原因估你唔到
業主低市價賣樓　原因估你唔到
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【美息誘惑】派息往績勁過領展　薦三美國股息增長股
【美息誘惑】派息往績勁過領展　薦三美國股息增長股
【新股IPO】京東9618公開超購近178倍　一手中籤率僅10%
【新股IPO】京東9618公開超購近178倍　一手中籤率僅10%
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知