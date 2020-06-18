【宏觀中國】全年近20萬億　新增貸款規模是多還是少？

今年中國推出不少貨幣政策支持經濟，包括降準、讓中小微企延期還本付息等。人民銀行行長易綱表示，下半年貨幣政策會保持流動性合理充裕，料全年人民幣貸款新增近20萬億元（人民幣，下同），社會融資規模的增量將超過30萬億元。

相關文章：【宏觀中國】發電量加速 復工復產動力十足？

到底，全年20萬億元的新增貸款規模，是多還是少？按照今年首5個月數字，新增貸款合共10.3萬億元，換言之，今年餘下7個月的新增貸款約為9.7萬億元，顯然較首5個月為少。

相關文章：【宏觀中國】限空轉套利 出招迫資金流向實體

不過，若果參考近兩年的數字，上半年新增貸款往往比下半年為多，以2018、2019年為例，上半年佔全年比例為55.8%和57.5%，反映信貸也有季節性，一年當中尤其以1月的新增貸款額最多。2018至2020年1月的新增貸款額分別為2.9萬億元、3.23萬億元和3.34萬億元。

事實上，單看今年首5個月，經已多於去年上半年的數字，升幅達6.3%。假設今年新增貸款真的為20萬億元，即按年增長18.9%。根據統計，由2016至2019年增幅分別為7.9%、7%、19.5%和4%。換言之，今年增幅可能僅次於2018年，應屬增速不錯的年份。

相關文章：【宏觀中國】政府勒緊肚皮 「三公」預算削逾五成

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！