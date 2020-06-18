【ZARA減價】ZARA大減價　要套現救亡？

▲ 時裝品牌ZARA大減價，網店zara.com已於昨晚9時啟動，實體店則在今日開始。

時裝品牌ZARA大減價，網店zara.com已於昨晚9時啟動，實體店則在今日開始。根據ZARA官網顯示，女裝、男裝、童裝、鞋包等大量產品都有折扣優惠。女裝西裝外套減價幅度達7折，部分洋裝減幅達4折，200元有找。男士襯衫減價幅度達6折，只需129元起。

ZARA母公司、西班牙企業Inditex此前公布，截至4月底止3個月業績，期內收入為33億歐元，按年跌44%；淨虧損4.09億歐元，相對去年同期盈利7.34億歐元。今次大減價，不排除是想清理庫存，套現救業績。

Inditex早前已宣布，將於2020及2021年關閉1000至1200間實體分店。關店數目佔整體13%至16%。該公司更估計疫情過後，消費者的消費模式會走向數碼化，未來3年將每年投資9億歐元，以加快在線業務轉型戰略，及專注大型分店，同時擬關閉規模較小的分店。

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