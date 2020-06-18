美國人唔夠銀用 聯儲局：新冠疫情阻礙硬幣生産

▲ 美國硬幣供應短缺，美國聯儲局主席鮑威爾指新冠肺炎疫情令硬幣生產受阻。

新冠肺炎疫情導致全球供應鏈受阻，不少工廠的生産綫出現延誤。美國在疫情下的硬幣供應短缺，美國聯儲局主席鮑威爾指，疫情令硬幣生產受阻，以及現金需求增加，目前聯儲局正努力解決問題。有美聯儲官員表示，疫情下不少家庭寧願現金揸手，現金需求急增也不足為奇。

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美國《華爾街日報》報道，美聯儲發言人表示，自新冠肺炎疫情3月於美國大規模爆發以來，銀行的硬幣存款較去年同期大幅減少近50%。聯儲局表示，新冠疫情嚴重阻礙了硬幣的生產和分銷活動，加上硬幣的需求持續增加，要對銀行實際上可為客戶取得的硬幣供應作定量配給。

美國鑄幣局（United States Mint）負責生產硬幣，聯儲局則協助分配硬幣給各大銀行，讓硬幣供應維持穩定。

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聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周三（17日）於美國眾議院金融服務委員會表示，由於美國經濟部分停擺，經濟中的硬幣流動也受阻。他表示會與鑄幣局、各儲備銀行合作，希望隨著經濟重啟可讓硬幣恢復正常供應。

雖然大多數美國人習慣使用電子支付方式，但實體貨幣供應對低收入人士非常重要，也有部分人沒有銀行帳戶，日常生活都需要用到實體貨幣。

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《華爾街日報》引述聯儲局官員指，現金需求急增反映目前處於受壓時期，美國人情願持有現金，以防銀行或提款機發生問題。

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責任編輯：何穎兒