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港交所開新交易所「STAGE」　建可持續及綠色金融產品資訊庫（第二版）

金融經濟 16:52 2020/06/18

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港交所成立新交易所「STAGE」，為亞洲首個新型可持續金融平台。

港交所 （00388） 公布，計劃成立可持續及綠色交易所「STAGE」，形容為亞洲首個可持續金融資訊平台，目標年內先建立債券及交易所買賣產品（ETP）資訊庫，涵蓋在港交所上市的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券及與ESG相關的ETP。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺稱，未來期望將STAGE服務的產品擴大至符合綠色標準的期貨、衍生品以至數據產品。她指出，初期不會向展示資料在STAGE的發行人收取費用，會以增加產品、提高資訊流通為目標，產品交易、結算都會在現有平台進行，港交所會從產品數目增加上財務受惠。

STAGE首階段不收費　增加香港綠色產品

許淑嫺介紹，在港上市的綠色債券共44家，全屬專業投資者產品，另有兩家與ESG有關的ETP，相信綠色產品會持續和快速增長。許淑嫺指，2016年在港綠債發行規模約24億港元，去年規模已增至750億港元。

全球對綠色金融未有統一標準，中國以至歐美標準尤其有明顯分別，許淑嫺稱，平台現未擬訂立標準，而是開放地提供資訊，而ICMA（國際資本市場協會）、氣候債券倡議組織都是港交所的合作夥件。

港交所資料指，參與STAGE的發行人每年需定期提供相關報告，如提交債券框架的外部檢討報告、列明其債券遵從的國際標準或原則、設定其債券顯示的類別（可持續、綠色或社會責任）等。

對於美國納斯達克（NASDAQ）也建立綠色債券資訊平台「Sustainable Bond Network」，甚至提供數據服務，供機構投資者比較旗下投資的公司ESG（環境、社會責任和管治）質素，許淑嫺稱，STAGE與其他交易所資訊平台的分別在於不止提供綠色債券的資訊，也擬提供其他ETP、證券，並且是教育和宣傳平台。

發行人每年提供外部評估報告　STAGE助機構盡職審查　

港交所表示，STAGE會為投資者提供可持續及綠色金融產品信息及資源，助其進行可持續及綠色投資方面的盡職審查、挑選及監察相關產品。

據港交所引述資料，亞太地區的綠色債券發行量在2019年創下新高，達188.9億美元，其中，中國內地綠色債券市場佔81.3億美元。截至2019年底，在香港市場處理和發行的綠色債券累計金額達到260億美元。

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可持續發展 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 綠色債券 綠色金融

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