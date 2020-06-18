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港交所開新交易所「STAGE」　建可持續及綠色金融產品資訊庫

金融經濟 13:01 2020/06/18

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港交所成立新交易所「STAGE」，為亞洲首個新型可持續金融平台。

港交所 （00388） 公布，計劃成立可持續及綠色交易所「STAGE」，形容為亞洲首個可持續金融資訊平台，目標年內先建立債券及交易所買賣產品（ETP）資訊庫，涵蓋在港交所上市的可持續發展債券、綠色債券和社會責任債券及與ESG相關的ETP。

港交所表示，符合相關國際標準的產品發行人將獲邀免費加入STAGE並展示其產品，發行人每年亦需定期提供相關報告。

港交所指出，成立STAGE的目標是促進區域内各類型可持續及綠色金融產品的發展，提高其市場關注、信息透明及流通。

STAGE會為投資者提供可持續及綠色金融產品信息及資源，幫助投資者更便利盲香港市場各類相關產品信息作投資決策，同時為教育和宣傳平台。

港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫺稱，目標是幫助發行人提高其可持續及綠色金融產品的知名度，同時為投資者和資產管理人提供便捷的資訊渠道，以便他們對各類可持續及綠色金融產品進行盡職調查、篩選及監察。

據港交所引述資料，亞太地區的綠色債券發行量在2019年創下新高，達188.9億美元，其中，中國內地綠色債券市場佔81.3億美元。截至2019年底，在香港市場處理和發行的綠色債券累計金額達到260億美元。

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編輯：麥德銘

可持續發展 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 綠色債券 綠色金融

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