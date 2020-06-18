Uber Transit正式登陸香港　話你知轉乘最平、最快方法

▲ Uber Transit的資料，包括預計價格、到達時間、路線和時間表由第三方提供，準確性需視乎實際交通狀況而定。

Uber今天宣布，將在本月内陸續向所有香港用家開放Uber Transit，讓乘客可以實時掌握公共交通資訊，幫助選擇最合適的出行方式。

用家屆時能透過Uber Transit查看各項交通工具的路線建議，得悉全面的實時交通資訊及詳細路線交通導航，當中包括港鐵、小巴、電車、巴士和私人屋苑邨巴的資料，以選擇最快捷和經濟實惠的交通方式到達目的地。

只要在App內輸入目的地，即可在現有乘車選項（如UberX和Taxi）之下，看到「Transit」選項及有關預計價錢。選取「Transit」後，界面將會顯示港鐵和巴士等交通資訊，以及實時時間表、車輛到達及出發時間、價錢、車站資訊，以及到站後步行至目的地的指示，讓用家因應自己偏好的交通方式和路線，設定Uber Transit的行程規劃。

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Uber期望在不久將來，可進一步於Uber App內整合汽車共乘服務和各種公共交通服務，包括引入購票和付款功能，選擇以汽車共乘作爲「首程」或「尾程」接駁方法，讓出行更加靈活快捷。

自2019年，Uber Transit已經在全球逾15 個城市運作，而香港將成為北亞地區（香港、台灣、日本、南韓）首個推出Uber Transit的城市。

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責任編輯：姚慧儀