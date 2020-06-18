▲ 環球股市擴大的升浪令印尼受惠

新冠肺炎無疑今年投資市場的一大焦點，自三月份環球股市觸底以來，我們看到環球主要市場一浪浪的反彈，即使近來股市出現小調整，但我們仍對風險資產保持樂觀，而東盟市場亦不例外。在今年的三月份，MSCI東盟下跌了39%（以美元計），但近來已收復了近四分一的跌幅。雖然東盟市場受到嚴重的打擊，但我們仍看到當中有一些市場和公司的資產負債表和盈利復甦相較優秀的，例如印尼，原因有下。

和不少的國家一樣，印尼政府推出了財政政策來支持受大流行打擊的經濟，也提高了財政上限來確保有力和充分的支持。雖然印尼盾在3月份因為美元的流動性不足而遭到拋售，但隨著預期短期內美元走弱，相對之下印尼盾仍有升值空間。印尼是全球第四的人口大國，在亞洲是繼中國和印度之後。擁有2億年輕人口令印尼擁有人口紅利，為印尼再來有活力的生產力，而且他們在總統佐科維多多大力數碼經濟發展的政策中扮演了重要角色。因為他們在移動銀行、購物、社交媒體、視頻串流和遊戲等網上業務具有高度的可擴展性，加快了數碼化進程。印尼自4月開始實施封鎖措施，但現時已經開始逐漸放寬。

以上的因素令我們看到了印尼這擁有人口紅利和疫情後的可持續復甦的潛力市場，環球股市擴大升浪令印尼在追落後中受惠。