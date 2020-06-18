【美國大選】Facebook為防止干預選舉　允許用戶關閉政治廣告

▲ 社交媒體平台Facebook日前宣佈，將在大選期間允許Facebook及Instagram的美國用戶選擇停止接收政治廣告。

距離美國大選不足五個月，競逐連任的總統特朗普，以及民主黨候選人拜登都密鑼緊鼓籌備競選。社交媒體平台Facebook日前宣佈，將在大選期間禁止海外官方傳媒在該網站賣廣告，允許Facebook（Fb）及Instagram（IG）的美國用戶選擇停止接收政治廣告。

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Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，公司已聽到「只想靜觀大選結束者的聲音」，決定引入新功能，讓Fb及IG用戶關閉來自候選人、超級政治行動委員會（super PAC）及其他政治相關團體的付費政治、選舉和社會議題相關的廣告，並由6月24日起開始推出。朱克伯格強調，雖然旗下社交媒體平台容許用戶決定是否接受政治廣告，但公司會繼續在選舉年提醒用戶投票。

此外，他宣佈Fb和IG將同時推出「投票資訊中心」（Voting Information Center）欄目，提供所有選舉相關資訊，例如投票地點時間、登記成為選民等資訊，以及各候選人和官員帖文，務求提醒用戶盡公民責任投票。新功能將在未來數星期分階段在美國推出，並在今年秋季推廣至其他國家。

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過去數月，Fb因為沒有對政治廣告事實審查，容許有違事實的政治廣告在平台散播，成為大眾焦點。而其競爭對手Twitter則早於去年10月停止接收政治廣告訂單。

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責任編輯：施雯雯