【博爾頓新書】特朗普不想理會香港「美國也有人權問題」

▲ 【中美角力】特朗普曾稱不想理會香港「美國也有人權問題」

去年6月香港的反逃犯條例示威大遊行，國際社會高度關注，當時特朗普的私下反應是如何？有重量級美國前官員寫書，透露當時特朗普因希望與中國達成貿易協議，曾表明不想捲入香港反修例問題。當年六四天安門事件30周年，但特朗普為免協議觸礁，明確拒絕就此發聲明，稱事件已過多年，無人在意。

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美國前國安顧問博爾頓（John Bolton）出版新書，指去年香港反修例運動，是美國向中國施壓好機會，但特朗普知悉香港百萬人遊行後，稱不想捲入其中（I don’t want to get involved），又指美國自己都有人權問題。

當年是天安門事件30周年，博爾頓透露，特朗普拒絕就此發聲明，稱這已是15年前發生的事（That was 15 years ago.特朗普說法有誤，應為30年前），反問誰會在意（Who cares about it？），指自己忙於處理中美協議，不想節外生枝。

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特朗普常常稱習近平是他的好朋友，博爾頓新書並透露習近平與特朗普這段「友誼」的一些內幕。他稱中美元首於2018年12月在阿根廷峰會會面期間，習近平當面向特朗普表示，希望他成功連任。

博爾頓稱，習近向特朗普表明，希望與特朗普合作多6年，又稱美國選舉太多，不希望總統換人。特朗普當時點頭表示贊同，回應指有人認為美國總統的2任任期限制應為他而撤除。

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責任編輯：文青青

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