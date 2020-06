【博爾頓新書】特朗普不想理會香港「美國也有人權問題」

▲ 【中美角力】特朗普曾稱不想理會香港「美國也有人權問題」

去年6月香港的反逃犯條例示威大遊行,國際社會高度關注,當時特朗普的私下反應是如何?有重量級美國前官員寫書,透露當時特朗普因希望與中國達成貿易協議,曾表明不想捲入香港反修例問題。當年六四天安門事件30周年,但特朗普為免協議觸礁,明確拒絕就此發聲明,稱事件已過多年,無人在意。

美國前國安顧問博爾頓(John Bolton)出版新書,指去年香港反修例運動,是美國向中國施壓好機會,但特朗普知悉香港百萬人遊行後,稱不想捲入其中(I don’t want to get involved),又指美國自己都有人權問題。

當年是天安門事件30周年,博爾頓透露,特朗普拒絕就此發聲明,稱這已是15年前發生的事(That was 15 years ago.特朗普說法有誤,應為30年前),反問誰會在意(Who cares about it?),指自己忙於處理中美協議,不想節外生枝。

特朗普常常稱習近平是他的好朋友,博爾頓新書並透露習近平與特朗普這段「友誼」的一些內幕。他稱中美元首於2018年12月在阿根廷峰會會面期間,習近平當面向特朗普表示,希望他成功連任。

博爾頓稱,習近向特朗普表明,希望與特朗普合作多6年,又稱美國選舉太多,不希望總統換人。特朗普當時點頭表示贊同,回應指有人認為美國總統的2任任期限制應為他而撤除。

