  • 31°C
香港時間 : 2020618日 (四) 13:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美5G角力】華為陷晶片危機 新旗艦機據報押後投產

環球政治 12:32 2020/06/18

分享：

【中美5G角力】華為陷晶片危機 新旗艦手機Mate 40據報押後投產

中美5G科技戰白熱化，美國出手打擊華為晶片供應鏈，看來擊中要害。華為下一款Mate系列旗艦手機據報押後投產，因為華為目前仍要評估現有5G晶片庫存，以及對往後手機生產有何影響。華為亦正繼續設法尋找替代方案，彌補美國限制造成衝擊。

《日經新聞》引述消息人士報道，華為已通知多家供應商，讓對方暫緩生產新一款Mate智能手機的零件，同時下調第三季手機零件訂單，減幅或達20%，而第四季可能進一步下調。這意味着，華為最新旗艦手機生產日程有所押後。

【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國

【中美角力】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國

華為Mate系列手機向來於每年下半年推出，該系列下款手機（料稱Mate 40）原本預計今年秋季面市。報道稱，Mate系列是華為手機業務重頭戲，總是配備最高規格零件，並使用華為自家研發最先進晶片，外界視之為挑戰Apple iPhone的重量級產品。

不過，美國新一輪限制為華為帶來巨大麻煩。美國商務部5月宣佈，禁止全球企業使用美國科技或設備，為華為生產晶片。禁令雖有120日寬限期，但台灣晶片製造商台積電（TSMC）不久即停止接受華為新訂單。

美國去年禁止美企與華為交易後，華為手機已擺脫依賴美國品牌晶片，改用華為子公司海思半導體出品。然而，華為雖掌握先進晶片設計技術，晶片生產在相當程度仍需依靠台積電等企業。

報道則指出，華為新Mate手機押後生產，並不一定代表會押後發佈，因為不少手機都是發佈一段時間後才推出。消息人士稱，新機原本6月開始投產，現時可能會延遲1至2個月。

【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升

【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨

【中美5G角力】華為愈禁愈旺 超越三星成最大手機商

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任

【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之

相關文章

【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國
2020/06/16
【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國
【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
2020/06/11
【中美5G角力】華為解圍？美國售華晶片軟件不跌反升
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
2020/06/08
【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨
【中美角力】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國
今日
【中美角力】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國
【中美角力】中美全球競爭力排名齊跌 新加坡蟬聯榜首
2020/06/16
【中美角力】中美全球競爭力排名齊跌 新加坡蟬聯榜首
5G 科技戰 地緣政治 華為 Mate 智能手機 晶片 台積電 中美關係 中國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間13:00）

下一篇文章

【中美角力】特朗普曾讚新疆教育營 今簽維吾爾人權法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼
【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡
【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
【中印衝突】印軍疑失救凍死 環時：救傷落後最好醒醒
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間13:00）
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣
揭北韓炸自己原因 金正恩感覺被特朗普出賣