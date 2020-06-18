【中美5G角力】華為陷晶片危機 新旗艦機據報押後投產

▲ 【中美5G角力】華為陷晶片危機 新旗艦手機Mate 40據報押後投產

中美5G科技戰白熱化，美國出手打擊華為晶片供應鏈，看來擊中要害。華為下一款Mate系列旗艦手機據報押後投產，因為華為目前仍要評估現有5G晶片庫存，以及對往後手機生產有何影響。華為亦正繼續設法尋找替代方案，彌補美國限制造成衝擊。

《日經新聞》引述消息人士報道，華為已通知多家供應商，讓對方暫緩生產新一款Mate智能手機的零件，同時下調第三季手機零件訂單，減幅或達20%，而第四季可能進一步下調。這意味着，華為最新旗艦手機生產日程有所押後。

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華為Mate系列手機向來於每年下半年推出，該系列下款手機（料稱Mate 40）原本預計今年秋季面市。報道稱，Mate系列是華為手機業務重頭戲，總是配備最高規格零件，並使用華為自家研發最先進晶片，外界視之為挑戰Apple iPhone的重量級產品。

不過，美國新一輪限制為華為帶來巨大麻煩。美國商務部5月宣佈，禁止全球企業使用美國科技或設備，為華為生產晶片。禁令雖有120日寬限期，但台灣晶片製造商台積電（TSMC）不久即停止接受華為新訂單。

美國去年禁止美企與華為交易後，華為手機已擺脫依賴美國品牌晶片，改用華為子公司海思半導體出品。然而，華為雖掌握先進晶片設計技術，晶片生產在相當程度仍需依靠台積電等企業。

報道則指出，華為新Mate手機押後生產，並不一定代表會押後發佈，因為不少手機都是發佈一段時間後才推出。消息人士稱，新機原本6月開始投產，現時可能會延遲1至2個月。

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責任編輯：方圓之