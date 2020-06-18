【博爾頓新書】特朗普曾讚新疆教育營 今簽維吾爾人權法

美國白宮前國安顧問博爾頓出書爆料指，總統特朗普曾表示，中國在新疆設教育營是正確的事。特朗普簽署「維吾爾人權法案」之時，適逢國務卿蓬佩奧與中國中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，被視為敏感時刻。中方回應指，美國持雙重標準，要求美方停止干涉中國內政。

【中美角力】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國

【中美角力】特朗普曾求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光

博爾頓在書中披露，在去年的二十國集團（G20）峰會晚宴上，中國國家主席習近平及特朗普（Donald Trump）曾私下會談。習近平向特朗普介紹中國在新疆的政策，博爾頓引述隨行翻譯指，特朗普認為這是「正確的事」，向習迎平表示應該繼續進行有關計劃。

博爾頓被告知，特朗普在2017年訪華時，也說過類似讚好新疆教育營的說話。

【2020美國大選】路透民調：拜登支持率 領先特朗普13個百分點

【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨

就新疆教育營一事，美國國會通過「維吾爾人權政策法案」。推手之一的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）稱，這是反制中國侵犯新疆人權的重要第一步，未來會追究北京責任。特朗普在簽署日到期前一天（17日）簽署法案，亦是博爾頓新書曝光之時。

「維吾爾人權法案」正式成為美國法律，特朗普強調，法案將向人權侵犯者追究責任。中國外交部表示，美國對新疆反恐持雙重標準，要求美方停止干涉中國內政、損害中國利益，否則中方將堅決反制，後果由美方承擔。

【中美角力】歐盟外長：不會聯同美國對抗中國

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚