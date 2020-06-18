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【中美角力】特朗普曾讚新疆教育營 今簽維吾爾人權法

環球政治 12:24 2020/06/18

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美國白宮前國安顧問博爾頓出書爆料指，總統特朗普曾表示，中國在新疆設教育營是正確的事。特朗普簽署「維吾爾人權法案」之時，適逢國務卿蓬佩奧與中國中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，被視為敏感時刻。中方回應指，美國持雙重標準，要求美方停止干涉中國內政。

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博爾頓在書中披露，在去年的二十國集團（G20）峰會晚宴上，中國國家主席習近平及特朗普（Donald Trump）曾私下會談。習近平向特朗普介紹中國在新疆的政策，博爾頓引述隨行翻譯指，特朗普認為這是「正確的事」，向習迎平表示應該繼續進行有關計劃。

博爾頓被告知，特朗普在2017年訪華時，也說過類似讚好新疆教育營的說話。

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就新疆教育營一事，美國國會通過「維吾爾人權政策法案」。推手之一的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）稱，這是反制中國侵犯新疆人權的重要第一步，未來會追究北京責任。特朗普在簽署日到期前一天（17日）簽署法案，亦是博爾頓新書曝光之時。

「維吾爾人權法案」正式成為美國法律，特朗普強調，法案將向人權侵犯者追究責任。中國外交部表示，美國對新疆反恐持雙重標準，要求美方停止干涉中國內政、損害中國利益，否則中方將堅決反制，後果由美方承擔。

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記者：韓羚

政治 內政 人權 維吾爾人權政策法案 博爾頓 特朗普 習近平 蓬佩奧 中國外交部 G20

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