【零售寒冬】莎莎全年轉蝕5億元不派息　港澳同店銷售4至6月中旬跌逾7成

莎莎 （00178） 公布，截至今年3月底止，全年盈轉虧，蝕5.2億元，為2002財年以來首次，對上一個財年則錄得溢利4.7億元。莎莎表示，鑑於市場的經營環境嚴峻及前景未明，不建議派發末期股息。上一個財年則派未期息9仙。

若撇除零售店舖資產減值撥備2.7億元及終止新加坡零售業務的虧損4080萬元，年內虧損為2億元。

莎莎亦公布今年4月至6月14日的營運數據，整體營業額按年跌69.5%，港澳零售銷售跌75.9%，同店銷售跌72.6%。內地零售銷售跌15.3%，同店銷售跌1.2%。

港澳市場全年虧損4.1億元

全年業績方面，營業額按年跌29.9%至57.2億元。港澳零售及批發銷售額下降33.2%至47.4億元，同店銷售大挫33.8%，拖累港澳市場錄得虧損4.1億元。莎莎又指，整體交易宗數下降26.3%，其中內地旅客及本地客分別下跌45.3%和2.2%，內地旅客與本地客的銷售組合比例大幅改變，內地旅客的銷售佔比由去年的71.4%減至60.3%。

莎莎續指，集團位處旅遊區的零售店舖一直為港澳業務帶來較大銷售貢獻。不過，旅客人次在過去的12個月銳減，導致該區店舖的人流嚴重流失及虧損。近數月來，銷售額錄得80%至90%的跌幅，故唯有關閉旅遊區表現欠佳的店舖，以降低成本，實現更精簡的成本結構。自去年10月起，集團已關閉12間店舖，當中大部份位處尖沙咀、銅鑼灣和旺角等旅遊區。

正尋求租約按營業額抽成

今財年，莎莎將有更多店舖租約期滿，會在續約時爭取大幅度減租，或會在減租效果未如理想時關店。目前集團大部份在港澳店舖租約均為定額租金，正與業主尋求把新租約形式由定額租金轉換為按營業額抽成的可能性，惟暫時只有少部份業主願意短暫性作出此安排。

莎莎指，集團已透過無薪假安排、臨時減薪計劃和減少工作崗位，並鼓勵員工清理假期，以降低員工成本。莎莎相信，來年將會是極其嚴峻艱辛的一年，但在疫情爆發前，澳門於去年8月至12月的同店銷售持續改善，相信疫情過後旅遊業會較快復甦，並可率先受益。

內地將集中資源在重點城市發展

內地方面，營業額按當地貨幣計算下跌12.1%至2.4億元，同店銷售按當地貨幣計算則增加5.2%，但全年仍錄得虧損3800萬元。受疫情影響，於2020年上半年，集團相應減慢店舖擴充計劃，隨著疫情自4月起逐漸受控，新財政年度逐步恢復發展計劃，並採取雙管齊下的策略，集中資源投放在發展重點區域和核心城市，以提高管理和營運效率。

截至今年3月底止，集團持續經營業務的零售店舖按年淨減少18間至235間，當中港澳佔112間，較去年同期淨減少6間，內地則有44間分店。

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