【吉利回A】吉利股價全日升逾半成　花旗讚回A利估值上升「做法聰明」（第二版）

▲ 花旗指，中國汽車行業在A股的溢價高於H股，預期吉利汽車於A股上市後，可帶動其估值上升。

吉利汽車 （00175） 擬發行人民幣股份集資，並到上海科創板上市，刺激股價全日股份升5.9%，收報12.6元，成交19.9億元。券商齊唱好，並上調其目標價，花旗舉例，中芯國際 （00981） 年初公布A股上市計劃後股價累計抽高1倍，而吉利「回A」，將受惠於中國汽車行業在A股的溢價高於H股，預期吉利於A股上市後，可帶動其估值上升，故調高目標價兩成至20元，重申「買入」。

花旗續指，中國汽車股市盈率分別跑輸MSCI全球汽車股指數、MSCI中國指數60%和40%，而該行看好中國第三季起，乘用車銷售增長將加速至雙位數，可與環球同業估值拉近。

另外，花旗指出，隨吉利近期完成資本重組，連同回A上市計劃，看好吉利和同系富豪汽車（Volvo）合併，可於今年第4季完成，「我們認為在合併前尋求在A股上市，可爭取更佳合併後估值，是很聰明的做法。」

中金續稱，吉利補充資金後可增加防守性，相信科創板只是第一步，吉利與沃爾沃汽車合併後，將進一步到瑞典斯德哥爾摩市場上市，因此調升吉利目標價逾兩成至16.6元，重申「跑贏大市」。

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