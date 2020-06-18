Emma Watson加入Gucci母企 唔代言直接做董事

▲ 時尚品牌Gucci的母企開雲集圖（Kering），任命同樣推動環保的英國影星愛瑪屈臣（Emma Watson）為董事局成員。

全球近年關注環保議題，不少國際企業和品牌都推動環保生活。著名時尚品牌Gucci的母企開雲集圖（Kering），任命同樣推動環保的英國影星愛瑪屈臣（Emma Watson）為董事局成員，外界認為愛瑪屈臣加入集團可為品牌在環保發展方面帶來新方向。

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愛瑪屈臣加入開雲集團董事會，將成為集團的可持續發展委員會主席。現年30歲的愛瑪屈臣憑《哈里波特》電影中的妙麗（Hermione Granger）一角而為人熟悉。她更曾經穿著可持續時裝出席各大場合，更利用影星的影響力鼓勵社會關注環保、公平貿易及女性權利等議題。

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聯合國曾經批評時裝業的供應鏈及生産程序，消耗的能源甚至超過航空及航運業的總和，製造大量廢物及污染水源。

開雲集團旗下包括Gucci、Saint Laurent、Balenciaga、Bottega Veneta、Alexander Mcqueen等國際品牌，但集團過往曾遭批評忽視環保議題。據悉集團正嘗試減少旗下業務對環境的影響，並開始使用可再生能源。

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除了愛瑪屈臣外，滴滴出行總裁柳青和瑞信（Credit Suisse) 前行政總裁譚天忠(Tidjane Thiam)也加入開雲集團董事局。

開雲集團主席及行政總裁Francois-HenriPinault讚揚新董事會成員的知識、能力、背景和觀點擁有多樣性。

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責任編輯：鄭錦玲