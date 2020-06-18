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【博爾頓新書】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國

環球政治 11:26 2020/06/18

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【中美角力】「卑鄙記者應處決」特朗普不滿唱好中國

美國白宮前國安顧問博爾頓與總統特朗普「不歡而散」後，出書講述在位時的經驗。博爾頓 新書爆料，不僅提到特朗普曾向中國國家主席習近平求情，更指他稱所有唱好中國的記者是「卑鄙小人」（scumbags），應該被「處決」（executed）。特朗普早前稱讚中國興建了新疆教育營。

【中美角力】特朗普勾結中國勢力曝光 曾求習買大豆助連任

【2020美國大選】路透民調：拜登支持率　領先特朗普13個百分點

多間美國媒體取得博爾頓（John Bolton）新書《The Room Where It Happened： A White House Memoir》的文本，率先報道內容。博爾頓稱，特朗普認為，如果美國在委內瑞拉政變時，入侵該國，將是「型」的事情，該國「真的成為美國一部分」。

博爾頓在書中投下的「政治震撼彈」還有：

  • 特朗普曾多次企圖「向他喜歡的獨裁者提供個人著數」（give personal favors to dictators he liked），如中國和土耳其。
     
  • 特朗普是差勁的國安及外交指揮官，他不知道英國擁有核武、芬蘭是否俄羅斯的一部分。
     
  • 在情報簡報會中，大部分時間都是特朗普發表意見，而不是聽取其他人的情報意見。
     
  • 國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2018年「特金會」前，聽取了特朗普與南韓總統文在寅的通話。蓬佩奧稱自己「心臟驟停」，博爾頓則形容像「近乎死亡的經歷」。

博爾頓新書將於下周二（23日）推出，但白宮指新書內容涉國家機密，威脅國安，要求法庭禁止新書出版。

【中印衝突】「中國欺人太甚必須反擊」 印媒倡制裁中國貨

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記者：韓羚

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