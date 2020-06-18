中興技術導入5nm芯片「舊聞」　股價午後彈逾兩成（第五版）

▲ 中興在深交所旗下互動易表示，公司5nm的芯片正在技術導入，7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用。

中興 （00763） 今早股價已飈升，中興在深交所旗下互動易表示，公司5nm的芯片正在技術導入，7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用。有內媒預測，明年中興的5nm 5G基站芯片有望實現商用，而中興於4月公布的年報已有同樣描述，但未獲市場廣泛注意。

午後中興升幅擴大，至下午3時30分，升幅擴至20%，報27.35元，成交達19.3億元。

其他芯片股方面，中芯 （00981） 午收22.65元，升4.4%；華虹半導體 （01347） 亦升6%，報20.6元，上海復旦 （01385） 升6.5%，報6.38元。

事實上，中興於2019年年報時已提及「旗下7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用，下一代5nm芯片正在導入」。深交所互動易的最新回答，與年報所提資料相同。

目前，全球半導體龍頭生產商台積電（台：2330），於2019年3月已試產5nm工藝晶片，今年初大規模量產，而5月再公布量產第二代的5nm工藝的半導體「5nm+」。最新iPhone 處理器晶片仍採用7nm製程，而市場預計今年秋季推出的iPhone12則會採用台積電的5nm製程晶片。

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編輯：吳敏芳