【博爾頓新書】特朗普要求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光

▲ 【中美角力】特朗普曾求習買大豆助連任「勾結」中國勢力曝光

美國總統特朗普任內被指曾勾結外國勢力、私通俄羅斯，險些被彈劾下台，如今再爆出疑似私通外國的事件，今次的外國是中國。有美國前官員寫書，指稱特朗普曾親自要求中國國家主席習近平購買美國農產品，助爭取連任。

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美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的新書揭露，特朗普（Donald Trump）為求連任，不惜借助中國的經濟力量，透過令中國購買美國農產品，以贏得美國大選。

博爾頓直指，去年6月大阪峰會期間，特朗普曾請求習近平（pleading with Xi）買農產品，以求連任。特朗普強調，農民以及中國購買大豆及小麥，對大選結果十分重要。

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博爾頓在書中寫道，他認為特朗普與習近平的對話，不但反映他的貿易政策缺乏連貫，更反映他將自己的政治利益，置於美國國家利益之上。

新書透露，特朗普處處有私心，博爾頓指，他不僅在貿易問題上混淆個人及國家，就他擔任國安顧問任內所見，近乎所有特朗普所作的重大決定，都涉及連任計算。

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博爾頓曾是白宮核心團隊一部分，熟悉白宮運作，他的新書震撼力尤其大，會被外界視為可信，對特朗普的傷害也高。特朗普政府正全力阻止新書出版，已採取司法行動，指新書內容涉國家機密，威脅國安，要求法庭禁止新書出版。

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責任編輯：文青青

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