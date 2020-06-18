【賣盤傳聞】香港電訊指《壹週刊》報道失實 將啟動法律程序

早前有傳聞指李澤楷將考慮出售香港電訊（6823）旗下國際業務PCCW Global，昨日（17日）《壹週刊》報道指執行主席李澤楷憂港區國安法會影響PCCW Global業務，因此趁機賣盤，但香港電訊即日回應指有關報道失實。

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《壹週刊》 報道標題為《李澤楷78億賣「情報生意」忌做中美夾心人》，內容引述知情人士指，在港區國安法通過後，李澤楷憂慮香港市場環境敏感，擔心外資對香港環境不信任，並可能撤走資金，因此對PCCW Global未來的國際業務不樂觀，看淡後市，決定賣盤。

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香港電訊就《壹週刊》有關報道作出嚴正聲明，指報道內容嚴重失實，同時啟動法律程序向有關人士追究責任。

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