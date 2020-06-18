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【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡

環球政治 11:16 2020/06/18

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【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡

中國印度數十年來最血腥邊境衝突，印度軍隊至少20人死亡，中印衝突更多細節曝光。中印兩軍未有使用槍械交火，傷亡也達數以十計令人關注。外媒披露，今次中印衝突事發地點地形陡峭，兩軍多達600官兵以棍棒石頭埋身肉搏，導致多人墮崖陣亡，死者更包括印軍指揮官。

中印兩軍周一（15日）晚上於新疆與印控克什米爾邊境之加勒萬河谷，爆發武裝衝突，多人傷亡。這是1975年以來，中印邊境衝突首次有人死亡。

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加勒萬河谷環境惡劣，佈滿高山峽谷，海拔高度超過4,200米（約1.4萬呎），氣溫一般在攝氏零度之下，加上氧氣含量低，鮮有動植物。人們要在當地正常活動本已困難，而中印軍隊卻要在此生死博鬥。

加勒萬河谷衛星圖

印度官方消息人士向外國傳媒披露，周一晚中印衝突初時只是在山上打拳頭架，雙方都因應多年政策沒有配備武器，以盡可能減少局面升級機會。然而，情況很快就急轉直下。

據悉，印度一名營長（一營約有300人）在衝突期間，從山嶺上墮下，跌入河谷身亡。該名營長是在場印軍部隊指揮官，他的死相信在很大程度上挑動了印軍情緒，令局勢迅速升級。

印軍隨即呼叫數公里外駐守友軍增援，解放軍相信亦有同樣舉動。消息指，中印兩軍肉搏人數最終達到600人之眾，並使用了石頭、棍棒等武器，博鬥一直持續至午夜。

印度在印控克什米爾拉達克地區駐有重兵

可以想像，夜晚在荒郊峭壁打肉搏戰，最大危險可說是失足跌死。印度初時證實3人死亡，除了營長還有1名初級軍官，以及1名士兵。印度後來證實再有17官兵陣亡，使死亡人數增至20人，預料多是夜間墮崖後在惡劣環境中失救至死。

今次中印衝突慘烈程度多年罕見，中方承受傷亡也是情理之內，但中國官方至今沒有透露中方傷亡情況；印度軍隊聲明指出，中印雙方都有傷亡。印度傳媒所講數字則有多個版本，有說的43，有的說50，真實性存疑，重點更似在於強調印軍傷亡較少。

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責任編輯：方圓之

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