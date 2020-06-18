【內銀股價】內銀據報被要求讓利1.5萬億人幣利潤增長限10%　招行曾跌逾2%

▲ 《彭博》引述消息人士報道，中國銀保監要求內地銀行將今年的利潤增長控制在10%以下。

《彭博》引述消息人士報道，中國銀保監要求內地銀行將今年的利潤增長控制在10%以下，以支持40年以來最嚴重的經濟衰退。內銀股股價今早向下，建行 （00939） 現跌逾1%，低見6.12元，午收6.19元，跌0.3%。工行 （01398） 、中行（0.988）跌幅少於1%、農行 （01288） 倒升，午收3.13元，升0.6%；招行 （03968） 曾跌逾2%，午收36.05元，跌1.2%、郵儲行 （01658） 跌0.9%。招行今年首季純利按年增長10.12%。

要求金融機構讓利1.5萬億人幣

消息指，監管部門擬敦促內銀今年淨利潤增速保持個位數增長，鼓勵銀行壓縮利潤發放貸款，進一步向實體經濟讓利。周三召開的國常會要求，通過引導利率下行，發放優惠利率貸款，實施貸款延期還本付息，減少銀行收費等政策，推動金融系統全年向企業合理讓利1.5萬億人民幣。

中型銀行和城商行影響料更大

消息又指，監管部門也將鼓勵銀行通過繼續坐實資產質量、充分集體撥備等方式保持利潤的合理增長。目前中國銀行業和保險監督管理委員會已開始與轄區內的銀行進行溝通，部分中型銀行和城商行受到的影響可能更大。

根據銀保監會的數據，今年首季中國商業銀行累計實現淨利潤6001億元人民幣，同比上升5%，增速有所回落；不良貸款率環比增加0.05個百分點至1.91%；從撥備覆蓋率看，一季度末，商業銀行撥備覆蓋率為183.2%，較上季末下降2.88個百分點。

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編輯：吳敏芳