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【新股IPO】京東於香港、北京舉行「雲敲鑼」 　零售集團CEO徐雷：堅信香港有更好的未來（第二版）

金融經濟 09:45 2020/06/18

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京東於今日（18日）掛牌。

京東  （09618） 今日正式登陸港股，股價高開5.8%，報239元。受到疫情影響，京東今早分叮別於香港及北京舉行「雲敲鑼」，京東零售集團CEO徐雷代表公司答謝客戶的信賴及支持，又感謝公司20萬名員工的汗水及付出。

相關文章：京東首掛開報239高開5.8%　1手帳面賺650元

徐雷在致辭中表示，京當來香港上市是因為公司堅信，集團及香港都有更加美好的未來。他又感謝股東及合作夥伴的包容和陪伴。他重申，京東的價值取決於集團為社會創造的價值，站在新起點，集團唯有繼往開來，繼續努力。

港交所 （00388）  行政總裁李小加以及一眾職員，亦現身歡迎京東加入港交所的大家庭。

另一方面，京東在北京總部亦舉行「雲敲鑼」儀式慶祝在港二次上市，據現場披露的數據顯示，6月至今「京東6·18」的累計GMV（網站成交金額）已達約2284.6億元人民幣，已經超過去年「雙11」的GMV2044億元，及去年同期「京東6·18」的GMV。

是次承銷商為美銀、瑞銀、中信里昂、中銀國際、建銀、華興、富瑞、農銀、交銀、招銀、國泰君安、海通、華泰、工銀、瑞穗、野村。

（第二版更新北京雲敲鑼）

京東雲敲鑼儀式

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