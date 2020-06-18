【新股IPO】9618京東午後升3.3％　散戶一手賺370元（不斷更新）

【2時更新】

截至今午2時，京東（09618）最新報233.4元，較招股價升3.3%，暫成交54億元。不計手續費，散戶一手帳面賺370元。

【10時更新】

焦點新股京東（09618）今日掛牌，開市報239元，較招股價226元，升5.8%；最新報233元，升3%，成交26億元。不計手續費，散戶一手帳面賺350元。

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京東招股共獲30萬股民認購，超額認購178倍，以招股價定價226元計算，預計集資淨額為297.71億元，將用作投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率；投資一系列關鍵運營系統；投資物流技術及提升整體研發能力。

京東大股東為騰訊（00700），持股17.8%；創辦人劉強東持有15.1%，美國零售巨企沃爾瑪（Walmart）持有9.8%，是第三大股東。

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不過在同股不同權架構下，劉強東手上擁有逾4.5億股京東B股（1股20票），實際在公司的投票權高達78.4%。

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