國事家事被爆料 兩本新書令特朗普「頭痕」？

國事家事有料爆 三本新書玩殘特朗普?

白宮前國家安全顧問John Bolton新書《事發之室:白宮回憶錄》(The Room Where It Happened)如外界所料會爆料,即將開賣,點知白宮於今周二(16日)入稟法院申請禁售,理由是Bolton違反保密協議,書內資料屬國家機密,出書將危害國家安全。禁售是否成功未知,但令Bolton新書人氣大升,早已先睹為快的美國傳媒,就透露咗書中少少情節,引來不少熱議。

1/其中最受爭議的是,去年G20大阪高峰會期間,中國國家主席習近平跟特朗普二人「密斟」,特朗普懇求對方「幫幫手」買入美國農產品,讓他可以勝出連任總統;

2/還有特朗普着對方應該繼續在新疆興建所謂的教育營;書中又指2017年特朗普出訪中國時,亦說過類似的話。當此事正鬧得沸沸揚揚之際,特朗普於今日(6月18日)簽署《維吾爾人權政策法》,授權制裁被指侵害維吾爾族人權的中國官員,包括凍結該官貝在美國的資產等;

3特朗普相信芬蘭是俄羅斯一部份,指入侵委內瑞拉非常「有型」,他相信委內瑞拉是美國的一部份;

4讓美國國務卿蓬佩奧將英國歌手Elton John《Rocket Man》的手稿交北韓金正恩成優先任務;

5特朗普不知道英國是不是核武國家;

6維護殺害美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的沙特薩爾曼親王 (Crown Prince Mohammed bin Salman)。

另一本書則由其唯一的侄女Mary Trump所寫的《太多和永遠不夠:我的家族如何創造了世界上最危險的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man),計劃於7月底開售。書內大爆特朗普家放黑暗史,而特朗普被寫成負面人物,包括沒有善待患上阿茲海默症的父親(Fred Trump)、跟大他8歲但早逝的哥哥(Fred Trump)的後人爭產,沒有照顧患有腦癱的子侄等。有消息指,2018年《紐約時報》調查特朗普逃稅,報料人正是Mary Trump。

這兩本書寫特朗普負面多,對正積極爭取連任總統的特朗普,肯定不是好事。

