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國事家事被爆料 兩本新書令特朗普「頭痕」？

環球政經 16:57 2020/06/19

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國事家事有料爆 三本新書玩殘特朗普？

白宮前國家安全顧問John Bolton新書《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened）如外界所料會爆料，即將開賣，點知白宮於今周二（16日）入稟法院申請禁售，理由是Bolton違反保密協議，書內資料屬國家機密，出書將危害國家安全。禁售是否成功未知，但令Bolton新書人氣大升，早已先睹為快的美國傳媒，就透露咗書中少少情節，引來不少熱議。

1/其中最受爭議的是，去年G20大阪高峰會期間，中國國家主席習近平跟特朗普二人「密斟」，特朗普懇求對方「幫幫手」買入美國農產品，讓他可以勝出連任總統；

2/還有特朗普着對方應該繼續在新疆興建所謂的教育營；書中又指2017年特朗普出訪中國時，亦說過類似的話。當此事正鬧得沸沸揚揚之際，特朗普於今日（6月18日）簽署《維吾爾人權政策法》，授權制裁被指侵害維吾爾族人權的中國官員，包括凍結該官貝在美國的資產等；

3特朗普相信芬蘭是俄羅斯一部份，指入侵委內瑞拉非常「有型」，他相信委內瑞拉是美國的一部份；

4讓美國國務卿蓬佩奧將英國歌手Elton John《Rocket Man》的手稿交北韓金正恩成優先任務；

5特朗普不知道英國是不是核武國家；

6維護殺害美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的沙特薩爾曼親王 （Crown Prince Mohammed bin Salman）。

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另一本書則由其唯一的侄女Mary Trump所寫的《太多和永遠不夠：我的家族如何創造了世界上最危險的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man），計劃於7月底開售。書內大爆特朗普家放黑暗史，而特朗普被寫成負面人物，包括沒有善待患上阿茲海默症的父親（Fred Trump）、跟大他8歲但早逝的哥哥（Fred Trump）的後人爭產，沒有照顧患有腦癱的子侄等。有消息指，2018年《紐約時報》調查特朗普逃稅，報料人正是Mary Trump。

這兩本書寫特朗普負面多，對正積極爭取連任總統的特朗普，肯定不是好事。

 

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撰文 : 高富健

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