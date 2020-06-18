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【港股市況】恒生指數低開95點　京東首掛開報239元高招股價5.8%（不斷更新）

金融經濟 09:30 2020/06/18

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【港股市況】恒指黑期跌約210點　道指期貨跌198點（不斷更新）

美股個別發展，道指結束3連升，市場觀望中美夏威夷會議結果，加上關注疫情反彈風險，道指倒跌170點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約95點，恒指料開報24386點。

【美股期貨】道指跌逾200點　注視新冠肺炎疫情爆發第二波風險

【聯繫滙率】大和賴志文：要保聯滙？ 走資須少於1.2萬億元

【09：30】港股跌幅開市後隨即擴大至逾200點，跌245點，報24236點。

【09：25】吉利 （00175） 逆市高開7.6%，開報12.8元，成交7762萬元。吉利公告，指董事會昨日（17日）收市後已批准把吉利股份「回A」的初步建議，劍指上海科創板，為首家公開表示有意回到上海科創板掛牌的恒指成份股。

吉利開車回A　直衝上海科創板

【09：20】滙豐 （00005） 跌1.9%，開報37元；騰訊 （00700） 升0.4%，開報452.4元； 中移動 （00941） 跌0.6%，開報53.85元；港交所 （00388） 升0.4%，開報294.8元；友邦 （01299） 升近1%，開報72.6元。

【09：20】恒生指數低開95點，開報24386點。京東 （09618） 首掛，開報239元，高招股價5.8%。

【09：14】即月期指開報24278點，跌124點或0.5%。

【09：06】人行進行500億元人民幣7天期逆回購；700億元人民幣14天期逆回購，淨投放400億元人民幣。

【08：49】日經225指數跌102點或0.5%，報22353點；南韓KOSPI指數跌0.9%，報2122點。

【08：37】恒指黑期跌約210點，報24272點；道指期貨跌198點，報25827點。

【08：35】滙豐 （00005） ADR折合報37.06元，跌1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報452.69元，升近0.5%。

【08：05】美股期貨向下，道指期貨跌逾200點。市場繼續聚焦新冠肺炎疫情爆發第二波的風險。

【疫情焦點】全球累計近847萬確診　美國累計確診逾223萬

【08：00】京東 （09618） 今首日掛牌，昨暗盤收市綜合各暗盤交易場，富途暗盤交易場，京東收報242.6元，較招股價226元高7.3%，一手（50股）帳面賺830元。

【京東暗盤】京東暗盤收市升5.8%至7.3%　一手帳面最多賺830元

【07：55】美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示中美有極好的中美貿易協議，表示首階段貿易協議是可執行的，美國完全打算執行這份協議。

【中美貿易協議】萊特希澤︰中美有極好協議　美國完全打算執行

【07：30】道指先升後跌，收報26119點，跌170點；標指收報3113點，跌11點；納指反覆靠穩，收報9910點，升14點。港股ADR收報24386點，跌95點或0.4%；恒指夜期收報24345點，跌57點，低水136點，成交21,883張。

道指跌170點港股ADR跌95點　紐約期油跌逾1%

責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 吉利汽車（00175） 友邦保險（01299） 香港交易所（00388） 中國移動（00941） ADR 期貨 藍籌股 騰訊控股（00700） 萊特希澤

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吉利升逾7%　開車回A直衝上海科創板
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