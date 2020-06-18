【恒指夜期】美失業數據差道指開市跌逾200點　恒指夜期下滑66點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約210點 道指期貨跌198點（不斷更新）

美股近日反彈後動力漸減，連同港區國安法審議之舉，令本港政治局勢更見不明，恒指尾市跌幅收窄後，淡友繼續出手，令恒指夜期尚未現強勁反彈，可預期港股短期將繼續在24000點至25000點之間上落，投資者亦將繼續側重個別科技股炒作。

【21：30】美股道指開市跌逾200點，恒指夜期報24274點，跌66點，低水191點。

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【20：29】恒指夜期報24279點，跌61點，低水186點。

【20：06】疫情憂慮，道指期貨跌223點，報25802點。

【19：45】美股期指盤前跌幅略加大，道期下跌逾100點，恒指夜期報24272點，跌68點，低水193點。

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【18：30】恒指夜期無大方向，報24355點，彈15點，低水110點。

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美股個別發展，道指結束3連升，市場觀望中美夏威夷會議結果，加上關注疫情反彈風險，道指倒跌170點。美股期貨承接跌勢，拖累恒生指數今早低開95點，開報24386點，早段曾跌逾300點，其後國務院常務會議提出減息降準，市場憧憬本月人行將落實降準，大市跌幅收窄，恒生指數最終收報24464點，微跌16點。

【16：30】即月期指收報24350點，跌52點或0.2%，低水115點。

【16：20】滙豐 （00005） 跌1.6%，收報37.1元；中移動 （00941） 跌0.09%，收報54.1元；港交所 （00388） 升0.8%，收報296元；友邦 （01299） 升0.1%，收報72元。

【16：10】恒生指數收報24464點，跌16點。國指收報9916點，升6點。主板成交1216億元。騰訊 （00700） 破頂逆市升1.6%，收報458元；中興 （00763） 23億成交，股價飈近22%，收報27.75元。

【16：00】恒指U盤前跌64點，報24416點。

【15：35】港股尾市續跌不足100點，恒生指數最新跌約90點，報24392點。

【15：24】中興 （00763） 飈近兩成，高見27.2元。

【15：14】騰訊 （00700） 升幅擴大至1.5%，破頂高見457.6元。

【15：00】上證收升0.1%；深證升近0.7%；創業板指升近0.1%。

【14：37】眾安在綫 （06060） 升近一成，高見32.4元。

【14：30】大市跌幅收窄至不足100點，跌約80點，重上24400點水平。

【14：14】部分5G股上揚，其中京信通信 （02342） 升3.5%；長飛光纖 （06869） 升2.5%；中通服 （00552） 升0.8%。

【14：05】騰訊 （00700） 午後升幅大至1.3%，破頂高見456.8元。

【14：00】全國人大今審議港區國安法，其中，草案對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行爲的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定。

【13：50】比高集團 （08220） 飈1倍，高見0.085元，成交18.9萬元。持有比高集團的周星馳，今年3月將其位於山頂豪宅普樂道12號天比高大宅抵押予摩根大通銀行。

【13：49】中興 （00763） 愈升愈有，午後升幅擴至17.6%，高見26.95元。

【13：48】大市跌幅再次擴大至逾百點，跌120點，報24361點。

【13：08】閱文集團 （00772） 升逾7%，破頂高見52.55元。市場繼續憧憬騰訊 （00700） 洽購愛奇藝，帶動閱文。

【13：01】港股午後初段變幅不大，跌約50點。

【13：00】莎莎 （00178） 股價績後跌逾3%，低見1.35元。莎莎全年盈轉虧，蝕5.2億元，不派末期息。

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【12：39】恒指黑期跌幅收窄至37點，報24445點。道指期貨跌228點，報25797點。

【12：00】恒指半日跌53點，中午收報24427點；國指中午收報9906點，跌2點。主板成交661億元。中興 （00763） 升9.7%，中午收報24.95元；中芯 （00981） 破頂升4.4%，高見23.05元，中午收報22.65元。京東 （09618） 中午收報234.6元，高招股價3.8%。

【11：50】港股中午收市前跌約60點，報24425點。

【11：46】精優藥業 （00858） 升32%，集團預期截至全年溢利將錄得增加約為2300萬元。

【11：37】騰訊 （00700） 升幅擴大至近1%，高見455元。

【11：25】港股跌不足100點，恒指跌約80點，試企24400點。滙豐 （00005） 跌2%；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 升0.4%；友邦 （01299） 跌0.6%；中移動 （00941） 跌0.2%。

【11：15】小米 （01810） 升1.3%， 小米公布618戰報速遞，截至10小時29分，全平台支付金額超10億元人民幣。

【11：13】大市跌幅急速收窄至約125點，重上24300點水平。

【11：12】恒大健康 （00708） 連續第2日回吐，股價今早跌11%，險守10元水平。

【11：11】美團 （03690） 曾跌逾2%，低見168.1元，最新報169.4元，跌1.7%。

【10：56】中芯 （00981） 升幅擴大至近半成，破頂高見22.85元。

【10：54】大市跌幅再擴大至近300點，跌穿24200點水平。

【10：51】人民日報報道，中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪應約同美國國務卿蓬佩奧在夏威夷舉行對話。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。雙方充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。

【10：39】港股維持跌逾200點，最新跌約250點。

【10：30】中興 （00763） 升幅擴大至一成，高見25.35元。

【10：28】四大內銀向下，建行 （00939） 跌1.1%；工行 （01398） 跌1.2%；中行 （03988） 跌0.7%；農行 （01288） 跌1%。報道指銀保監要求內銀將今年利潤增長控制在10%以下。

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【10：24】中手游 （00302） 股價升一成，高見3.85元，成交3087萬元。

【10：18】中國澱粉 （03838） 股價升逾22%，高見0.145元。中國澱粉發盈喜，預期中期純利按年增約2.5倍至約9500萬元人民幣。

【10：13】金衛醫療 （00801） 股價復牌後升一成。金衛醫療獲創辦人兼主要股東甘源所持MGGL作為要約方建議 ，以每股0.88元按協議計劃將該集團私有化，作價較停牌收報0.73元溢價約20.6%。

【10：07】中興 （00763） 股價逆市升半成，高見24.1元。中興昨日於互動平台表示，公司具備芯片設計和開發能力，7nm芯片規模量產，已在全球5G規模部署中實現商用，5nm芯片正在技術導入。

【10：02】大市跌幅進一步收窄至約200點，港交所 （00388） 亦轉升0.3%。

【09：53】港股跌幅略為收窄至約260點，新經濟股率先倒升，騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 升1.3%。

【09：50】小米 （01810） 倒升1%，高見12.66元。中國國務委員兼外長王毅昨天與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通電話，雙方同意盡快為當前的邊界緊張局勢降溫。

【09：49】中芯 （00981） 逆市造好，股價升1.4%，高見22.15元。

【09：44】ATMX股隨市向下，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%，低見215.2元；騰訊 （00700） 跌0.4%，低見445.2元；美團點評 （03690） 跌0.5%，低見171.2元；小米 （0810） 跌0.3%，低見12.34元。

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【09：37】滙豐 （00005） 跌2.7%，低見36.6元；渣打發行10億美元固定利率重設永久後償或有可轉換證券，股價 （02888） 跌2.7%。

【09：36】港股跌幅擴大至逾300點，跌穿24200點水平，最新報24160點，跌321點。

【09：31】創維 （00751） 股價升17%，破頂高見2.59元。創維建議按每股2.8元有條件現金要約，回購最多3.928億股，涉最多約11億元。每股回購價較停牌前收報2.12元溢價約32%。

創維大反擊 擲11億溢價逾3成回購股份

【09：30】港股跌幅開市後隨即擴大至逾200點，跌245點，報24236點。

【09：25】吉利 （00175） 逆市高開7.6%，開報12.8元，成交7762萬元。吉利公告，指董事會昨日（17日）收市後已批准把吉利股份「回A」的初步建議，劍指上海科創板，為首家公開表示有意回到上海科創板掛牌的恒指成份股。

吉利開車回A 直衝上海科創板

【09：20】滙豐 （00005） 跌1.9%，開報37元；騰訊 （00700） 升0.4%，開報452.4元； 中移動 （00941） 跌0.6%，開報53.85元；港交所 （00388） 升0.4%，開報294.8元；友邦 （01299） 升近1%，開報72.6元。

【09：20】恒生指數低開95點，開報24386點。京東 （09618） 首掛，開報239元，高招股價5.8%。

【09：14】即月期指開報24278點，跌124點或0.5%。

【09：06】人行進行500億元人民幣7天期逆回購；700億元人民幣14天期逆回購，淨投放400億元人民幣。

【08：49】日經225指數跌102點或0.5%，報22353點；南韓KOSPI指數跌0.9%，報2122點。

【08：37】恒指黑期跌約210點，報24272點；道指期貨跌198點，報25827點。

【08：35】滙豐 （00005） ADR折合報37.06元，跌1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報452.69元，升近0.5%。

【08：05】美股期貨向下，道指期貨跌逾200點。市場繼續聚焦新冠肺炎疫情爆發第二波的風險。

【疫情焦點】全球累計近847萬確診 美國累計確診逾223萬

【08：00】京東 （09618） 今首日掛牌，昨暗盤收市綜合各暗盤交易場，富途暗盤交易場，京東收報242.6元，較招股價226元高7.3%，一手（50股）帳面賺830元。

【京東暗盤】京東暗盤收市升5.8%至7.3% 一手帳面最多賺830元

【07：55】美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示中美有極好的中美貿易協議，表示首階段貿易協議是可執行的，美國完全打算執行這份協議。

【中美貿易協議】萊特希澤︰中美有極好協議 美國完全打算執行

【07：30】道指先升後跌，收報26119點，跌170點；標指收報3113點，跌11點；納指反覆靠穩，收報9910點，升14點。港股ADR收報24386點，跌95點或0.4%；恒指夜期收報24345點，跌57點，低水136點，成交21,883張。

道指跌170點港股ADR跌95點 紐約期油跌逾1%

責任編輯︰梁浩碩