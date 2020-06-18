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【美股期貨】首領失業救濟金人數遜預期　美股三大指數期貨開市前半個鐘均跌

金融經濟 20:59 2020/06/18

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【美股期貨】道指跌逾百點　注視新冠肺炎疫情爆發第二波風險

市場繼續聚焦新冠肺炎疫情爆發第二波的風險。佛羅里達州單日病例升至4月以來新高，德州住院病例增加11%至紀錄新高，伊利諾伊州州長確診。隨着個案增加，投資者對經濟迅速復甦存疑。道指期貨曾跌逾300點，不過美股期貨於亞股時段午後轉好。

【20：58】美股開市前約半個鐘，三大指數期貨皆走低，道期跌205點，報25820點；納期跌10點，報9972點。

【20：32】美國最新首領失業救濟金人數多過預期，道期跌236點，報25789點。

【19：04】英倫銀行雖增加買債規模，美股三大期指表現卻未算理想，道期暫跌87點，報25938點。

【16：50】京東（美︰JD）盤前跌近2%，報60.78美元；阿里巴巴（美︰BABA）盤前升不足0.1%，報224.28美元。

【港股市況】騰訊挑戰破頂中興飈兩成　恒指夜期微彈15點（不斷更新）

【16：33】美股3大指數期貨全數轉升，道指期貨升62點，報26087點；標指期貨升6點，報3113點；納指期貨升35點，報10018點。

【16：21】道指期貨跌轉升15點，報26040點；標指期貨跌不足1點，報3106點；納指期貨轉升8點，報9991點。

【14：32】美股期貨午後轉好，道指期貨跌18點，報26007點；標指期貨跌1點，報3105點；納指期貨轉升9點，報9992點。

【12：01】道指期貨跌幅略為收窄，跌209點，報25816點；標指期貨跌21點，報3085點；納指期貨跌49點，報9933點。

【09：34】美股期貨於亞洲股市時段跌幅擴大，道指期貨跌359點，報25666點；標指期貨跌37點，報3069點；納指期貨跌94點，報9888點。

【08：07】道指期貨跌幅擴大至逾200點，道指期貨跌226點，報25799點；標指期貨跌24點，報3083點；納指期貨跌57點，報9925點。

【07：49】道指期貨跌140點，報25885點；標指期貨跌14點，報3092點；納指期貨跌27點，報9955點。

道指結束3連升，市場觀望中美夏威夷會議結果，加上關注疫情反彈風險，道指先升後跌，收報26119點，跌170點；標指收報3113點，跌11點；納指反覆靠穩，收報9910點，升14點。

道指跌170點港股ADR跌95點　紐約期油跌逾1%

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 德克薩斯 佛羅里達 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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