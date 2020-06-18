  • 30°C
香港時間 : 2020618日 (四) 10:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股開市】觀望中美對話後續　恒指料窄幅上落

股樓投資 09:36 2020/06/18

分享：

市場關注美國經濟反彈及肺炎疫情發展，道指及標普500指數結束三連升，分別跌0.7%及0.4%，納指則延續升勢四連升，升0.2%。

昨日恒指牛熊證街貨比例變化不大，維持在44:56的水平，近熊開始見增加，在24550點至25000點均見街貨上升，重貨區則仍在25300點至25599點，合共逾1600張期指。牛證重貨區則在23300點至23399點，以及23600點至23600點至23699點，分別有908張及724張期指。

恒指今早隨外圍低開95點，早段迅速跌逾300點。雖然昨日恒指反彈未見成交配合，不過今日凌晨3時美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，觀望雙方會否為中美關係帶來緩和，估計短期內大市未必會急跌，恒指今日最終跌幅可能收窄到不足1%。個股部署方面，料仍然是科網股秤先。

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 謝克迪, CFA

牛證 熊證 港股ADR 低水 中美關係 蓬佩奧 楊潔篪 香港股票 ADR 牛熊證

上一篇文章

【新股IPO】9618京東掛牌升3％　散戶一手賺350元（不斷更新）

下一篇文章

【讀男分享】由投行打工到建立萬億美元帝國　Jeff Bezos如何做重要決定？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【新股IPO】京東9618公開超購近178倍　一手中籤率僅10%
【新股IPO】京東9618公開超購近178倍　一手中籤率僅10%
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
【美息誘惑】派息往績勁過領展　薦三美國股息增長股
【美息誘惑】派息往績勁過領展　薦三美國股息增長股
【BNO】英內政大臣倡BNO港人居英5年後可申入籍　配偶子女都可申請
【BNO】英內政大臣倡BNO港人居英5年後可申入籍　配偶子女都可申請
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟