【港股開市】觀望中美對話後續　恒指料窄幅上落

市場關注美國經濟反彈及肺炎疫情發展，道指及標普500指數結束三連升，分別跌0.7%及0.4%，納指則延續升勢四連升，升0.2%。

昨日恒指牛熊證街貨比例變化不大，維持在44:56的水平，近熊開始見增加，在24550點至25000點均見街貨上升，重貨區則仍在25300點至25599點，合共逾1600張期指。牛證重貨區則在23300點至23399點，以及23600點至23600點至23699點，分別有908張及724張期指。

恒指今早隨外圍低開95點，早段迅速跌逾300點。雖然昨日恒指反彈未見成交配合，不過今日凌晨3時美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷會面，觀望雙方會否為中美關係帶來緩和，估計短期內大市未必會急跌，恒指今日最終跌幅可能收窄到不足1%。個股部署方面，料仍然是科網股秤先。

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