【美股收市】觀望疫情+中美會議結果 道指跌170點納指穩

美國疫情反彈的風險增加，市場關注中美夏威夷會議結果，大幅限制美股升幅，道指先升後跌 ; 納指則反覆靠穩。

道指結束3連升，收報26119點，跌170點；標指收報3113點，跌11點；納指收報9910點，升14點。

航空、郵輪及零售板塊受壓，聯合航空跌2.4%；嘉年華郵輪急跌6.5%，挪威郵輪瀉8.4%。

大型科技股做好，Netflix升2.7%；蘋果公司一度創新高，升近1%，但收市微跌0.14%。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，紐約市下周一展開第二階段重啟經濟，戶外餐飲、室內零售店與理髮店獲准恢復營業。不過，美國9個州的新冠肺炎單日新增確診數字錄新高，包括亞利桑那、佛羅里達、俄克拉何馬、俄勒岡、德州及內華達等，且入院率正在明顯上升。

美國副總統彭斯(Michael Pence)指傳媒誇大疫情嚴重程度，惟其言論遭到衞生專家駁斥 ; 白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)稱，美國仍處於疫情第一波爆發期。

另一方面，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)連續第二日出席眾議院聽證會。他相信美國經濟處於啟動復甦的早期階段，預期失業率在7月會下降，市場將創造很多就業職位。

他表示，儲局將逐步撤出ETF市場，轉為購買公司債，因為吸納公司債能較好支持市場流動性，發揮市場調節功能。

美元向好，金價下滑。紐約8月期金收市跌90美仙，報1735.60美元。