【美息誘惑】派息往績勁過領展　薦三美國股息增長股

說到收息，很多股民都只會想起中電(0002)、煤氣(0003)、電能(0006)，貪他們夠穩陣，但其實「三寶」過往也不能保證不會削派股息，在港股的世界中，唯獨領展、長建、騰訊才可做到派息連年增長。但美股的深度比港股大，優質的收息股也自然比港股多，以下便和大家分享五隻派息連續十年有增長，兼且公司的潛力十足的股票。

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1. Realty Income (O)

Reits不只得領展和置富，Realty Income便是美國上市的Reits，手上持有超過6500個商業物業，大部份都是簽下長租，收入相對穩定，難怪連續25年股息增長，現在年股息率為4.5厘。

更加吸引的是，此股是每月派息，而今年的派息便比上年增長3.1%，過往十年，基金管理層都將派息率保持在4.7厘，故只要看到派息高於4.7厘，也算是抵買，現時股價對應的股息率為4.5厘，估值合理。

在2007至2009年的金融海嘯期間，Realty Income都能保持股息增長，而即使面對疫情，它仍分別在四月及五月收到84%及82%的租金，比例不算太高，卻能確保有足夠流動性派息。

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2. W. P. Carey Inc.（WPC）

另一隻派息紀錄同樣靚仔的Reits是W. P. Carey Inc.。此Reits持有的物業偏佈全球，持有的物業種類包括辦公室、倉庫、工廠、物流中心、零售甚至是酒店等，現時股息率為5.98%，每季派息，過往21年股息皆見增長。

雖然它的股息按年只增長0.8%，這是因為其收入增長速度正在減慢，但就勝在夠穩陣，成功收到租金的比率更是比同業高，四月及五月便已收到96%及95%的租金，而且增長減慢的因素已反映在股價當中，現在對價股息率為5.98厘。

3. Costco (COST)

連鎖超市的銷售增長在短短一個月間大增三成，自然是受搶購潮所致，所以投資者不應期望如此高速的銷售增長能夠長時間維持，但滙豐停派息的故事教訓我們，即使大家心知派息只是「左手交右手」，但仍會對停止派息感到不爽，故現金流強勁的連鎖超市，就可成為投資者的避風港。

美國較大型的上市連鎖超市有很多，而一眾連鎖超市中，本欄較看好Costco，此股雖然現時息率只有0.9厘，但股息增長驚人，過去15年平均每年增派息13%，市場預期今年仍能增加派息。

有如其名，Costco能夠脫穎而出，主要是因為此股具價格優勢，其經營利潤率長年只在2-3%，但只有加入成為Costco會員的消費者才可享有平價貨品，而去年1494億美元的銷售額當中，便有35億美元為會員費收入，由於這些會員費收入沒成本可言，故收費幾乎全數成為公司的純利，為Costco提供穩定的現金流。更重要是，由2012年至今，除了在2017年加價9%外，會員費再沒有加價，可見未來仍有一定加價空間，盈利增長可期。