【美股戰報】社交平台需為用戶行為負責　美或針對科技巨擘修例

據華爾街日報報導，美國司法部正準備修訂《網路清流法案》（Communications Decency Act）中的第230章，當中訂明網絡的技術平台不用對用戶的行為負責，故Google、Facebook、Twitter的用戶透過其社交平台進行任何犯法行為，社交平台也不用負上任何刑責。

但美國司法部正準備修例，拿下社交平台這面「免死金牌」，換言之如第三方利用社交平台進行任何違反聯邦法律的行為，社交平台都有機會需要負上刑事及民事責任。但現階段只是建議，國會才有修訂議案的最終決定權，惟兩黨都對修例有疑問，令這些科技巨擘在此修例工作中佔有上風。

《網路清流法案》是在1996年訂立，當時立此法案的目的，是希望在規管穿科技企業的行業生態同時，亦希望支持行業發展，因此才有第230章中的除外條款。但過往社交平台都因為不用為用戶的行為負上刑責而沒有打擊網上的非法活動。

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2018年，美國總統特朗普（Donald Trump）便簽署了《允許各州及受害者對抗非法網路性交易法案》（Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act），在此法案下，社交平台的免死金牌將不適用於非法性交易，讓各州的檢察官或受害者更容易針對那些協助或支持非法性交易的平台提出訴訟。

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過往電子前線基金會（EFF）都很抗拒修例，擔心會危及言論自由。現時Facebook、alphabet、Twitter分別跌1.48%、0.58%及1.04%，跌幅多於標普500指數的0.21%。

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