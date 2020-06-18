  • 30°C
香港時間 : 2020618日 (四) 10:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

創維復牌高開21%　擲11億溢價逾3成回購股份

金融經濟 09:35 2020/06/18

分享：

創維股份將於明日復牌，並委託了星展亞洲融資負責回購事宜，回購後股份將註銷

創維 （00751） 17日下午停牌後，集團在聯交所發公告，將回購最多3.928億股股份，佔已發行股本12.83%，回購價則為每股2.8元，較下午停牌前大幅溢價32.1%，並以「內部資源撥付」，意味整體回購規模接近11億元。

創維股價今早復牌後飈21%，開報2.57元，早段曾破頂高見2.59元，最新升勢略為回順，報2.47元升16.5%，成交7874萬元。

創維股份將於明日（18日）復牌，根據公告，創維委託了星展亞洲融資負責回購事宜，回購後股份將註銷。創維稱，其股份成交價過往一直較資產淨值「有大幅折讓」，遂決定回購。

事實上，創維截至去年底的財務數據顯示，集團每股股份資產淨值約5.83元，意味是次回購價，仍較資產淨值折讓約52%，以現價計，亦折讓6成。

值得注意是，今次回購需獲有關當局「不授出清洗豁免」，以及獨立股東通過批准要約，方有望落實。創維稱，回購完成後，集團之「業務及管理將維持不變」，亦維持上市地位。創維又指，現無意因回購而對業務「作出重大調整」，亦將繼續僱用現有僱員，「重要固定資產」亦不會因此重新配置。

市場預期回購有助股價，創維今日停牌前報2.12元，已率先升3.9%，成交3869萬元。

創維為內地知名電視品牌，據市場資料，其4K電視40吋的售價僅2100元水平，其高檔產品OLED電視亦僅萬元水平，並獲用家好評。

相關文章：創維午後停牌　待發布內幕消息
相關文章：【聯繫滙率】大和賴志文：要保聯滙？ 走資須少於1.2萬億元
相關文章：CFA協會：僅5%香港投資者認為顧問「經常」以客戶利益為先

香港股票 創維集團（00751） 停牌 回購 復牌 亞洲 星展銀行

上一篇文章

【新股IPO】京東上市「雲敲鑼」 　京東零售集團CEO徐雷：堅信香港有更好的未來

下一篇文章

蒙牛發1億美元可換股債券　換股後變相減持現代牧業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指跌170點　恒指夜期收市跌57點　京東美股造好（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌170點　恒指夜期收市跌57點　京東美股造好（不斷更新）
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）
【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）