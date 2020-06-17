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創維大反擊　擲11億溢價逾3成回購股份

金融經濟 22:30 2020/06/17

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創維股份將於明日復牌，並委託了星展亞洲融資負責回購事宜，回購後股份將註銷

創維 （00751） 今日（17日）下午停牌後，集團在聯交所發公告，將回購最多3.928億股股份，佔已發行股本12.83%，回購價則為每股2.8元，較下午停牌前大幅溢價32.1%，並以「內部資源撥付」，意味整體回購規模接近11億元。

創維股份將於明日（18日）復牌，根據公告，創維委託了星展亞洲融資負責回購事宜，回購後股份將註銷。創維稱，其股份成交價過往一直較資產淨值「有大幅折讓」，遂決定回購。

事實上，創維截至去年底的財務數據顯示，集團每股股份資產淨值約5.83元，意味是次回購價，仍較資產淨值折讓約52%，以現價計，亦折讓6成。

值得注意是，今次回購需獲有關當局「不授出清洗豁免」，以及獨立股東通過批准要約，方有望落實。創維稱，回購完成後，集團之「業務及管理將維持不變」，亦維持上市地位。創維又指，現無意因回購而對業務「作出重大調整」，亦將繼續僱用現有僱員，「重要固定資產」亦不會因此重新配置。

市場預期回購有助股價，創維今日停牌前報2.12元，已率先升3.9%，成交3869萬元。

創維為內地知名電視品牌，據市場資料，其4K電視40吋的售價僅2100元水平，其高檔產品OLED電視亦僅萬元水平，並獲用家好評。

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香港股票 創維集團（00751） 停牌 回購 復牌 亞洲 星展銀行

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