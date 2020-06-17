想退休無憂？　富達國際：可考慮設TVC或延至65歲才退休

▲ 富達國際香港業務總監陸劍平提出，3項建議以提升港人退休準備程度。

富達公布環球退休調查結果，發現港人整體退休準備度中位數僅75分，一般市民在退休後只能負擔75%的預計退休生活基本開支，因此提出3項建議以提升港人退休準備度。

各地調查退休準備度分數中位數介乎73分至83分，而香港分數僅75分，屬於「需要積極改善」的範圍，反映香港市民將面對未有足夠資金應付退休生活的挑戰。

富達國際香港業務總監陸劍平表示，如果年輕人持續定期進行有規律的長線投資，特別是市況波動時堅守平均成本法帶來的效益，便有機會爭取更佳的長線回報。同時提出3項建議以供參考，若同時執行整體退休準備度中位數將增加44分至119分，即「進度理想」。

建議1：增加退休儲備

調查顯示港人平均儲蓄率為稅前年薪的19%（假設僱員僱主各作出5%強積金供款），但只要額外增加1%退休儲蓄至20%，即可顯著提升港人整體退休準備度。而且，在職人士亦可考慮開立可扣稅自願性供款（TVC）。

建議2：檢閱資產配置

調查發現部分香港受訪者的資產配置過於進取或保守。若著年齡增長及不同人生階段來調整合適自己的資產配置，整體退休準備度中位數將會提升。

建議3：延遲退休年齡至65歲

即使港人需年滿65歲4才可提取強積金累算權益，調查指出香港受訪者理想的退休年齡的中位數為63歲。假設港人延遲至65歲退休，整體退休準備度或可提升。

香港部分包括超過2,100名受訪者參與調查，並根據退休計劃評估模式，以分數來評估港人能否在退休後應付預計的基本生活開支，分數愈高表示準備度愈充足。

富達環球退休準備度分數評估不同市場的退休準備度，包括英、德、日、加、美及香港在職人士進行綜合財務調查。