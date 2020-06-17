  • 28°C
香港時間 : 2020617日 (三) 23:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

想退休無憂？　富達國際：可考慮設TVC或延至65歲才退休

金融經濟 22:12 2020/06/17

分享：

富達國際香港業務總監陸劍平提出，3項建議以提升港人退休準備程度。

富達公布環球退休調查結果，發現港人整體退休準備度中位數僅75分，一般市民在退休後只能負擔75%的預計退休生活基本開支，因此提出3項建議以提升港人退休準備度。

各地調查退休準備度分數中位數介乎73分至83分，而香港分數僅75分，屬於「需要積極改善」的範圍，反映香港市民將面對未有足夠資金應付退休生活的挑戰。

富達國際香港業務總監陸劍平表示，如果年輕人持續定期進行有規律的長線投資，特別是市況波動時堅守平均成本法帶來的效益，便有機會爭取更佳的長線回報。同時提出3項建議以供參考，若同時執行整體退休準備度中位數將增加44分至119分，即「進度理想」。

建議1：增加退休儲備

調查顯示港人平均儲蓄率為稅前年薪的19%（假設僱員僱主各作出5%強積金供款），但只要額外增加1%退休儲蓄至20%，即可顯著提升港人整體退休準備度。而且，在職人士亦可考慮開立可扣稅自願性供款（TVC）。

建議2：檢閱資產配置

調查發現部分香港受訪者的資產配置過於進取或保守。若著年齡增長及不同人生階段來調整合適自己的資產配置，整體退休準備度中位數將會提升。

建議3：延遲退休年齡至65歲

即使港人需年滿65歲4才可提取強積金累算權益，調查指出香港受訪者理想的退休年齡的中位數為63歲。假設港人延遲至65歲退休，整體退休準備度或可提升。

香港部分包括超過2,100名受訪者參與調查，並根據退休計劃評估模式，以分數來評估港人能否在退休後應付預計的基本生活開支，分數愈高表示準備度愈充足。

富達環球退休準備度分數評估不同市場的退休準備度，包括英、德、日、加、美及香港在職人士進行綜合財務調查。

退休 儲蓄 年金 延期年金 私營年金 公共年金 香港 富達 強積金

上一篇文章

創維大反擊　擲11億溢價逾3成回購股份

下一篇文章

【中國創新投資】向心提五大理由 促台灣放人兼檢控王立強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）
【新股IPO】康基醫療次日孖展近千億　勁過網易、京東（第二版）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）