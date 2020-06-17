【中國創新投資】向心提五大理由 促台灣放人兼檢控王立強

▲ 中國創新投資再發公告要求台灣有關部門釋放向心

中國創新投資 （01217） 再發通告，指被執行董事向心及替任董事龔青已於6月16日委託台灣代表律師，向台北地檢署提交解除限制出境的第三次聲請之補充理由。通告提出五點原因，要求檢方作不起訴處分並撤銷限制出境出海處分。

中國創新投資指出：

一：案件偵查迄今，除了已有台灣國家通訊傳播委員會（NCC）之調查結論證明聲請人受人陷害外，檢方亦從未就該名自稱「王立強」人士所稱之不實內容進行訊問，可見檢方已經查明該人士所述均為杜撰。對於檢方將租住向心台灣豪宅之租客列為本案共同被告，中國創新投資指租客僅是業主與租客關係，檢方將雙方過度相連毫無理據。

二：向心旗下二家上市公司受到香港多個部門嚴格監管，聲請人先前更曾出售二家上市公司股權；聲請人於大陸地區經商，期間曾多次遭到無理凍結或者劃扣高額資金，甚至置換土地亦曾不翼而飛。上述因素足以反映聲請人僅是普通商人，於大陸地區並無特殊背景。

三：自偵查迄今，聲請人已多次請求檢方揭示聲請人存有什麼犯罪嫌疑，惟檢方均以「偵查不公開」為由拒絕，以致聲請人甚至至今不知因何事何由，被認定有犯罪嫌疑，且被限制出境出海迄今。集團認為，檢方偵查行為顯然並非公允，更是對聲請人基本人權的剝奪。

四：聲請人從未預期會滯留台灣，生活各方面均因而受影響，其中聲請人之往來銀行已藉故暫停或關閉帳戶，而聲請人滯留臺灣亦使員工人心渙散、惶惶不安，勢將對公司造成莫大損害。

五：檢方除應追究王立強及其背後人士對聲請人誣陷誹謗之外，還應當依據「國安法」、「選罷法」、「反滲透法」，將其繩之以法，以正社會視聽。

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