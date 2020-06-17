【科網狂潮】阿里巴巴高層大調整　多個業務遭勁敵挑戰

▲ 阿里巴巴高層大挑戰備戰勁敵？

據內地媒體報道，阿里巴巴 （09988） 旗下大潤發、飛豬、菜鳥、阿里大文娛等業務，副總裁級別以上的高層發生大調整。報道引述阿里巴巴一位高層表示，阿里作為中國最大的物聯網企業，就要做好準備迎接全行業的挑戰。

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阿里巴巴副總裁兼零售通總經理林小海將接管擁有414家門店的連鎖超市大潤發，並直接向阿里巴巴首席執行官張勇滙報。黃明端繼續擔任高鑫零售 （06808） 首席執行官、大潤發中國發展區主席。

阿里巴巴集團副總裁、阿里大文娛CTO兼優酷COO莊卓然調離阿里大文娛，擔任在綫旅遊平台飛豬的總裁；而飛豬酒旅及國內生態業務負責人范馳將調往優酷任職。曾同時兼任飛豬和螞蟻金服國際事業群總裁的趙穎將只負責螞蟻金服國際業務。

物流網絡菜鳥將有2位高管離職，分別為菜鳥網絡CTO谷雪梅和菜鳥網絡副總裁、聯盟秘書長史苗。負責阿里廣告業務的阿里媽媽事業群總裁張憶芬已於5月離職。

互聯網世界挑戰重重 阿里巴巴多項業務受挑戰

綜合內地媒體報道，對於一系列副總裁級別以上的高管曾大調整，阿里巴巴內部人士認為，這屬正常高管變動。去年618當天，阿里也宣布多位高管轉崗。

有媒體分析，當前的阿里巴巴挑戰重重，核心電商業務面臨來自拼多多（美：PDD）和京東 （09618） 的挑戰；本地生活領域，餓了麼和口碑的組合已難戰勝美團點評 （03690） ，支付寶被逼親自上陣應對。飛豬則被對標另一大平台攜程（美：TCOM）

另外，字節跳動旗下抖音和騰訊 （00700） 投資的快手迅速崛起，蠶食阿里的電商購物流量和直播流量。包括優酷土豆、阿里影業 （01060） 在內的阿里大文娛遲遲沒有起色。路透日前報導騰訊擬收購愛奇藝（美：IQ），倘若兩大視頻串流平台聯合，阿里大文娛將蒙上陰霾。

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責任編輯：陳華