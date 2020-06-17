科學館9月重開　周六起免費康樂設施分階段恢復(內附名單)

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康文署今日（17日）宣布，部分康樂文化設施及場地將陸續重新開放。
康體設施方面，由周六 (20日)起，下列免費康樂設施將重新開放：
戶外足球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場及門球場。
同日起，港島區小西灣游泳池及九龍區摩士公園游泳池亦會重新開放。有關重開的公眾游泳池名單請參閱網站。
重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。
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由下周一(22日)起，下列收費康樂設施將重新開放：
草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場、籃球場、排球場、投球場、鯉魚門體育館的散手訓練場及北河街體育館的搏擊中心。此外，免費戶外兒童遊樂設施和交通安全城亦會重新開放。有關重開陸上設施的安排詳情請參閱網站。
康文署指，市民可於20日開始，使用康體通在網上、已重開場地及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱及自助服務站預訂上述重開的陸上收費康樂設施。
7月1日起，康文署將開始接受處理上述重開陸上康體設施、室內多用途主場及運動場（只限田徑訓練）九月份或以後的預訂申請。有關預訂申請的安排，詳情請參閱網站。
康文署會在重開的康樂設施採取特別措施，包括加強清潔、為所有進入室內場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數和暫停開放觀眾席。
附屬設施的使用人數一般不超過原定可容納人數的一半，可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。觀眾在場館內必須佩戴自備的口罩。所有畢業禮活動及在戶外租用設施舉辦的公眾活動將繼續暫停。表演場地的售票處將繼續實施每日特別開放時間（中午十二時至晚上六時三十分或場地城市售票網節目開場後三十分鐘）。附設的自助取票機按場館的開放時間提供服務。
所有進入表演場地、博物館和公共圖書館設施的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並建議應佩戴自備的口罩。十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入展覽設施、博物館和公共圖書館。各公共場地將加強清潔消毒措施，包括於每節時段之間進行清潔。