科學館9月重開　周六起免費康樂設施分階段恢復(內附名單)

康文署今日（17日）宣布，部分康樂文化設施及場地將陸續重新開放。



康體設施方面，由周六 (20日)起，下列免費康樂設施將重新開放：

戶外足球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場及門球場。

同日起，港島區小西灣游泳池及九龍區摩士公園游泳池亦會重新開放。有關重開的公眾游泳池名單請參閱網站。

重新開放的游泳池的開放時間由每日上午6時30分至晚上10時，當中分3節時段開放，兩節時段之間會有休池時間。

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由下周一(22日)起，下列收費康樂設施將重新開放：





康文署指，市民可於20日開始，使用康體通在網上、已重開場地及各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱及自助服務站預訂上述重開的陸上收費康樂設施。

康文署將於22日恢復草地滾球場、高爾夫球發球練習場、運動攀登牆及水上活動中心租艇服務的正常開放安排，以及放寬舞蹈室／活動室的限制設施使用人數。



7月1日起，康文署將開始接受處理上述重開陸上康體設施、室內多用途主場及運動場（只限田徑訓練）九月份或以後的預訂申請。有關預訂申請的安排，詳情請參閱網站。



康文署會在重開的康樂設施採取特別措施，包括加強清潔、為所有進入室內場地的市民量度體溫、限制設施使用及逗留人數和暫停開放觀眾席。



文化設施方面，康文署將在周五 (19日)恢復接待有現場觀眾的演出或活動，並設特別座位安排。場地內的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，觀眾入座人數不能超過原定可容納人數的一半，相連的座位不得超過16個，並在可行的情況下隔行入座。在附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等舉行的活動，參加者或觀眾座位一組最多爲16人，組與組之間須保持社交距離。

附屬設施的使用人數一般不超過原定可容納人數的一半，可容納的人數及使用詳情以個別場館公布為準。觀眾在場館內必須佩戴自備的口罩。所有畢業禮活動及在戶外租用設施舉辦的公眾活動將繼續暫停。表演場地的售票處將繼續實施每日特別開放時間（中午十二時至晚上六時三十分或場地城市售票網節目開場後三十分鐘）。附設的自助取票機按場館的開放時間提供服務。



除香港科學館和香港太空館外，所有已重開的博物館和文化場地將於22日起恢復正常開放時間，並取消現行的分段式入場安排。參觀人士以先到先得方式進館，博物館將限制館內人數，館內兒童設施繼續暫停開放。科學館和太空館繼續採取分段式（每節兩小時）入場以控制人流，並實施特別開放時間（科學館的特別開放時間爲上午10時至下午5時，太空館爲下午12時30分至5時，休館日除外）。



所有進入表演場地、博物館和公共圖書館設施的人士進場前須接受體溫檢測和使用酒精搓手液，並建議應佩戴自備的口罩。十二歲以下兒童必須在成人陪同下才可進入展覽設施、博物館和公共圖書館。各公共場地將加強清潔消毒措施，包括於每節時段之間進行清潔。