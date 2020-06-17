【舖租大減】霸氣屯門舖業主寧劈租4成也不願引入民生租客　最後哪位租客成功進駐﹖

本港經濟前景不明朗，街上吉舖增加，盡管民生區影響較少，但減租情況無可避免。有部份業主為免長期丟空舖位而接受短租，亦有個別業主不惜以大幅減租作招徠，堅持選擇大型連鎖租客。

一個位於屯門啟發徑15至19號地下3號舖，屬單邊舖位，舖位面積約500平方呎。中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事曾自強表示，業主一直以每月約25萬元放租，是次業主對租客類別較為堅持，遇上市況不景，寧願大幅減租亦不考慮普通民生行業租戶，希望租予連鎖實力租客，故舖位面對已交吉約一年。

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該地段為屯門區興旺民生地帶，若經營果菜等街市行業，預計市值月租可達約18至20萬元，惟業主不惜減租仍選擇具實力的租客，偏重長遠前景。近月市況不景，該業主最終心態轉淡減租四成，最後成功吸引大型品牌落戶，以每月約15萬元獲承租。據了解，新租客為地產代理。

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曾氏指，雖然現時舖市大趨勢為期望至少不丟空，不論租金或租期等大多可商議，但始終市道不穩定，大型連鎖租客無疑更具抗壓力，令該類租戶議價能力更為顯著，相信陸續會有更多業主看準租戶的長遠實力，而願意進一步擴大議價空間。

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