【疫市營商】Klook快閃The Pier渡假優惠　美利酒店3,300元一晚連早餐下午茶等

▲ Klook今日（18日）中午12時，推出西貢The Pier獨家雙人渡假優惠，快閃搶購高達150元的限時優惠碼。（Klook提供圖片）

Klook即日起，逢星期四有限時24小時的周末精選活動優惠。Klook今日（18日）中午12時，推出西貢The Pier獨家雙人渡假優惠，快閃搶購高達150元的限時優惠碼，每人低至800元便可享受豪華露台／海景露台房一晚住宿及酒店早餐，更提供自煮有營食材包，在房間內入廚，還包括三星灣泳灘街渡渡輪票。

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優惠碼只適用於The Pier 4款雙人渡假優惠套票，顧客需在兌換優惠碼的24小時內使用。酒店預訂日期為7月1日至8月31日，視乎酒店房間情況。預訂周五至周六及公眾假期的渡假優惠，更送夏日出走沙灘包，包含沙灘墊及小食包。

KlookＸ美利酒店 3,300元住一晚連早餐下午茶等

此外，Klook最新推出獨家香港美利酒店度假優惠，只需3,300元，送1,500元餐飲劵，可在Garden Lounge與友人歎高質下午茶，再到位於酒店花園樓層的The Tai Pan享用以時令有機及手工食材為亮點的現代餐館風美食。優惠還包括早餐、可免費升級至豪華客房，體驗貼心夜床服務連迎賓飲品，更可參與美利歷史導賞團，了解酒店從歷史建築，變成為集歷史文化及時尚風格於一身的打卡酒店。

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The Pier獨家雙人渡假優惠詳情

1.豪華露台房套餐 - 連獨立廚房、早餐及三星灣泳灘街渡渡輪票（星期日至星期四)

Klook售價：57折優惠 HK$1,600（原價HK$2,816）

2.豪華露台房套餐 - 連獨立廚房、早餐及三星灣泳灘街渡渡輪票、夏日出走沙灘包 （星期五至星期六及公眾假期）

Klook售價：6折優惠 HK$2,000（原價HK$3,388）

3.海景露台房套餐 - 連獨立廚房、早餐及三星灣泳灘街渡渡輪票（星期日至星期四)

Klook售價：58折優惠 HK$1,800（原價HK$3,124）

4.海景露台房套餐 - 連獨立廚房、早餐及三星灣泳灘街渡渡輪票、夏日出走沙灘包（星期五至星期六及公眾假期）

Klook售價：62折優惠 HK$2,400（原價HK$3,916）

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責任編輯：朱悅瀅