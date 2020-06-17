【美股開市】疫情重燃風險增 道指僅漲60點 蘋果股價曾破頂

美國特朗普政府據報準備推出1萬億美元基建計劃，以刺激受到新冠肺炎打擊的美國經濟，但美國疫情反彈的風險增加，限制了美股升幅。美股周三開市早段升幅不大，道指僅漲60點。在科網股支持下，納指嘗試挑戰1萬點水平。

美國最少6個州的單日新增確診病例於周二創新高，包括亞利桑那州、佛羅里達州、俄克拉何馬州、俄勒岡州、德州和內華達州，且入院率亦正在明顯上升，反映疫情重燃的風險擴大。

科網股稍微向好，蘋果（Apple，美：AAPL）、亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、Netflix（美：NFLX）、Alphabet（美：GOOG）升幅介乎0.5%至1.2%，其中蘋果股價一度破頂，高見355.4美元；國際商業機器（美︰IBM）和微軟（Microsoft，美︰MSFT）亦漲0.5%和0.6%。

周二公布的美國零售銷售數據佳，美元靠穩，美匯指數高見97.25，升幅0.3%；歐元曾跌0.4%，低見1.1223美元。

風險胃納擴大，避險資產走軟，日圓最多跌0.1%，低見107.44兌1美元；現貨金曾挫0.8%，低見1713.2美元；美債價跌息升，10年美債息高見0.7611厘，升幅近1點子。

美國原油庫存增加，以及疫情可能反彈，打擊油價表現。紐約期油和布蘭特期油曾跌3%和2.3%，低見37.21美元和40.03美元。

責任編輯：方賢

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