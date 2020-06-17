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【限聚令放寬】食肆無人數限制　派對場所質疑厚此薄彼

商業 21:15 2020/06/17

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有派對場所質疑，是次放寬措施偏心食肆，對其他行業不公平。（PartyGO Facebook圖片）

限聚令放寬令食肆直接受惠，但其他行業的受惠程度則有限，因按人頭收費的派對場所及興趣班，仍受人數限制。

【限聚令放寬】婚宴及酒樓最受惠　料帶動飲食業6月生意升10%

PartyGO負責人Kelvin表示，政府宣布放寬限聚令後，即日收到很多查詢，是平日的一倍，亦有客人將原先的預訂，由8人增至13人，現時父親節當天預訂已爆滿，預計放寬後生意升2至3成。

不過，該派對場所有一間大房及兩間細房，其中大房佔地一千呎，一般容納20多人，甚至試過60多人，由於派對場所按人頭收費，但放寬後每房間仍有不得超過16人的規限，因此生意未能大幅反彈。他質疑，是次放寬措施不公平，「為何食肆沒有人數限制，但需佩戴口罩的派對房間卻限制16人，完全厚此薄彼。有些行家5千呎的派對房間都只能做16人生意，非常慘。」

【限聚令放寬】父親節酒樓查詢旺場更勝去年　聯邦酒樓料當日訂座爆滿

SDM爵士芭蕾舞學院首席營運官余永祿表示，舞蹈興趣班被歸納為健身中心類別，由每一小組課堂不多於8人放寬至16人（連教練在內），使近日多了家長查詢開班情況、防疫措施等。不過，他認為，現時預計生意會否反彈仍言之過早，「不是政府放寬，我們肯開，就有客人報名。不少家長擔心小朋友安全，加上興趣班不是必需品，故家長持觀望態度。」

【限聚令放寬】酒吧生意料錄「報復性升幅」　更勝往年暑假

記者：朱悅瀅

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