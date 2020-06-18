【疫市營商】手作坊+音樂會　新都會廣場設治癒花園主題活動

▲ 新都會廣場以洗滌心靈「治癒花園」為主題，注入視覺、嗅覺、聽覺、觸覺、味覺「五感治療」體驗。

新冠肺炎疫情令港人大部分時間需要保持社交距離。隨着疫情緩和，各商場推出新活動，大眾亦可出去透透氣。新地（00016）旗下新都會廣場以洗滌心靈「治癒花園」為主題，注入視覺、嗅覺、聽覺、觸覺、味覺「五感治療」體驗。

【疫市營商】新地6大商場夏日聯場優惠 高達950元商場贈劵

場內以森林及海洋兩個大自然主題裝置、七彩心情花園椅、繽紛花海等佈置，結合5樓空中花園的寧神香草園，例如有薄荷、羅勒、迷迭香等。除了空中花園，特別邀請香氛治療師殷秀珍，為商場不同角落調配三款治癒香氛。包括：清新典雅的「小蒼蘭」、帶有獨特水果甜香味的「蘋果梨子」以及結合鮮果、花朵和雲呢拿香氣的「正能量」。

【零售寒冬】商場人流漸回升 續推優惠引入新租戶吸客

另外，會員由6月18日起，憑500積分可換領「暑假通行證」。而憑證於6月18日至7月31日期間於場內即日消費滿3,800元，即可享300元指定商戶現金劵一套，可於戶外露天餐飲區享受大自然味覺體驗，同時賺取積分，再額外賞「五感體驗工作坊」入場劵一張，可參與製作自己的專屬療癒小物 (名額180個)。

商場由7月5日至8月23日期間，每逢周日於下午3時至5時，設有草地音樂會。由於在戶外，活動或因天氣情況而有所改動，詳情要留意商場的Facebook。

【疫市開店】MUJI全新旗艦店22日開幕 首推食材市集、 茶米工房

責任編輯：馬意文