業主低市價賣樓　原因估你唔到

隨着新冠肺炎疫情緩和，樓價慢慢見底回升，近期各區也見高價成交，但仍有業主低市價賣樓，原因更估你唔到！

市場消息指，天后栢景臺1座中層E室，實用面積949平方呎，三房連工人房間隔，原開價2,100萬元，放盤一星期，即減價90萬元，終以2,010萬元易手，實用呎價21,180元，造價創屋苑同類型單位近一年新低。據了解，原業主因疫情關係，不准買家睇樓，寧願以低市價賣樓。

值得留意的是，近期的低價成交，普遍與移民有關，舉例說，市場消息指，沙田愉城苑D座低層7室，實用面積551平方呎，原叫價680萬元放盤，惟業主準備移民英國，求售心切，故減價23.5萬元，終以656.5萬元賣出單位，成交價較銀行估值，略低約24.5萬元。

此外，另一類低價成交，則與內地炒家有關，皆因他們急需資金周轉，舉例說，市場消息指，何文田天鑄6座高層A室，實用面積2,018平方呎，早前減價412萬元，終以8,388萬元售出。據了解，原業主為內地炒家，買入上述豪宅5年，現帳面蝕949萬元，若連稅及佣金計，實質蝕逾千萬。

有代理說，隨着新冠肺炎疫情緩和，業主近期議價空間大減，普遍不願大幅減價，與準買家預期有落差，終致近期交投回落。

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