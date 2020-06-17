【聯繫滙率】大和賴志文：要保聯滙？ 走資須少於1.2萬億元

▲ 大和認為，如流出香港的資金規模不超過即.2萬億港元，情況應該可控

港區國安法令美國揚言制裁香港，有評論憂慮聯繫滙率制度會因此失效。大和資本市場首席經濟師賴志文認為，美國不太可能採取措施破壞聯滙制度，又指如流出香港的資金規模不超過1530億美元（即約1.2萬億港元），情況應該可控。

賴志文表示，金管局擁有4420億美元的外匯儲備，同時根據同人民銀行的貨幣互換協議，可再獲570億美元人行儲備支持。然而，當央行出售儲備以支撐滙率，代表他必須購回自己貨幣，導致銀行系統的流動性收縮。

他續指，金管局的流動資金緩衝約為1530億美元，因此只要資金流出不超過1530億美元，所有對於聯滙制度、港元流動性和利率的任何壓力都在可控範圍內。然而，如資金流出香港的規模超過1530億美元，香港利率將會急速上升；如果制裁、市場信心、資金流向、利率、人民幣、美元債務違約等因素同時產生作用，可以想像情況將變得很差。

此外，美聯儲極為鴿派的政策將持續到2022年，意味著低息環境持續，這亦將有助保護的聯滙制度，因為當港息高於美息通常會吸引資金流入香港。不過，潛在的金融制裁或者令香港企業、銀行等受到衝擊，如果這些需要美元的企業不遵從特定制裁要求，將遭受嚴受打擊。

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