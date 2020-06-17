【北京疫情】6日累計137宗確診　衛健委專家料疫情約1個月平息

北京新冠肺炎疫情反彈，過去6日累計137宗確診個案，大部分與新發地農產品批發市場有關，另外浙江、河北、遼寧、四川等４個地區都出現關聯病例。國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光相信北京疫情1個月左右就會平息。

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曾光認為，目前防控北京疫情的關鍵，在於迅速發現並控制本地及重點區域的疫情，避免傳播到外地、外省，當地疫情很快就會出現拐點，大概一個月左右就會平息。他早前接受內地「時代財經」採訪表示，「這個病毒已經是我們的老對手了，應對它可以說是輕車熟路」，不要被疫情來勢洶洶嚇到。

他又指，對目前就流行病學調查的進展和團隊的力量，以及檢測、治療方案，加上北京的救治力量和政府的動員能力都抱有信心。

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