俄羅斯神秘組織潛伏YouTube、Twitter　6年散播虛假言論

▲ 調查指出，有一個神秘組織6年以來，不斷在社交網站上散播偽造文件和匿名發帖，目的是促進俄羅斯國家利益。

網絡分析公司Graphika公布新一份報告顯示，6年來均有一個神秘組織，在社交網站上散播偽造文件和匿名發帖，目的是促進俄羅斯國家利益。該行動被稱為「Secondary Infektion」，橫跨多個社交媒體，2014年在俄羅斯網路日誌LiveJournal上開始，後期轉輾至Twitter、YouTube、Reddit、Medium等。

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報告指出，所搜出的逾2500條內容中，包括大量被篡改的截圖、虛假言論，多達7種語言，出現在300多個不同的論壇、網站上，而且傾向談及有利俄羅斯國家利益的主題。舉例，該組織偽造了美國國會參議員Bob Corker寄予烏克蘭前總理Arseniy Yatsenyuk的一封信，信中批評前烏克蘭外交部長挑起種族緊張局勢，然而Corker並未寫過相關信件。另有帖文指，「歐盟應像父母對待調皮小孩一樣，讓烏克蘭清醒過來。」

雖然神秘組織的行動範圍廣、持續時間長，但少有帖文能接觸到廣泛民眾，Graphika認為其目標已失敗。研究人員又指，目前未知是誰在背後策劃事件，惟與來自俄羅斯的互聯網研究機構（Internet Research Agency）有相似之處，其曾涉破壞2016年美國總統大選。

責任編輯：姚慧儀