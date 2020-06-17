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【新盤速遞】建滔首個香港豪宅盤駿嶺薈加入新盤戰　名師梁志天設計示範單位有幾靚﹖（有多圖睇）

股樓投資 20:16 2020/06/17

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新盤蜂擁出擊，過去數天發展商排隊為旗下新盤造勢，其中建滔集團（00148）旗下沙田九肚駿嶺薈於周三（17日）首度開放現樓予傳媒參觀。建滔集團營銷總監張祖兒表示，
駿嶺薈為集團於香港的首個住宅發展項目，集團尤其重視，因此在規劃時作出多項市場分析及研究。他指出，以往集團著重內地發展，今後會增加參與香港土地招標，對香港樓市有信心。他續稱，項目僅提供 104伙，所有單位的實用面積均逾 1,500平方呎，且多戶向南，早前已推出多個極優質單位發售，累沽 27 伙，套現 35 億元，其中一間洋房的成交價更創下新界洋房新高價，正進行交樓程序。
張祖兒指，項目已屆現樓，而交樓程序亦在進行中，項目的洋房及分層單位將會以招標形式出售，分層單位銷售日期將有待公布。

駿嶺薈今天開放兩個示範單位及會所予傳媒優先參觀，全由知名設計師梁志天親自打造，究竟有幾靚﹖大家可細心觀賞：
．洋房示範單位 ：20號洋房
 單位實用面積 3,741 平方呎，為3房3 套連娛樂室及書房設計，層與層之間高度達 4.5 米，極具空間感，並尊擁私人升降機大堂，尊貴盡現。客飯廳採方形設計，兩廳長約 8 米，寬約 8 米， 1樓為睡房區域，2 樓為主人專屬活動空間，備有特大按摩浴池。

客廳透光度十足

廚房大得可足夠容納10人

主人房設有按摩池，空間感十足

項目每幢津房也設有獨立升降機

主人房設有按摩池，空間感十足

天台充滿假日氣息

 


．分層住宅示範單位：第 2 座 9 樓 D 室
單位實用面積 1,792 平方呎，屬3 房雙套設計，設計著重人與環境之間的真淳關係，展現空間完整性，選材強調自然質樸，利用簡約的線條與自然淺色調，在傢具陳設間流露點點尊貴時尚品味，配搭意大利 Minotti 品牌傢具，氣質高雅。客飯廳採用曲尺形設計，以雲石、布藝及木系材質互相配搭。設計師也預留位置擺放酒櫃及吧桌，讓住戶擁有滿戴貴氣的品酒空間。安坐於廳，可眺望沙田馬場的盎然綠意景致，

飯廳設有藝術牆

客廳擺放大梳化後，仍有足夠活動空間

房間連浴室

廚房十分光猛

主人房座擁優美景色


．住客會所
整個會所以沉穩色調配合簡約線條打造，讓住客在大都會中擁有宜人舒適的休閒空間，有如投身天海之間，會所面積合共逾 14,000 平方呎，提供多元化設施，包括兒童遊戲室、派對室、宴會廳、麻雀房等，住戶可於會所內舉行各式各樣的家庭聚會或派對。

會所面積合共逾 14,000 平方呎

健身室有多項健身設施

會所設有長達 20 米的室內恆溫游泳池連按摩池

宴會應可容納多張大枱

也設有派對室

位於沙田九肚麗坪路38號的駿嶺薈，建有兩座13層高的分層住宅及56座洋房，合共104伙。分層單位實用面積介乎1,588至2,984平方呎。洋房面積介乎2,710至10,727方呎，設有2座過萬方呎的洋房，最大為62號洋房，實用面積10,727方呎，平台面積301方呎、花園面積5,077方呎及天台面積2,991方呎。
該項目於去年11月底首推23伙，即日售出16伙，當中12伙為集團高層及親屬購入，佔售出伙數約75%，而項目最貴73號洋房，亦以2.24億元沽出。

建滔報告表示，周六沽出的16伙供內部認購，合資格買家必須是集團員工及家屬或商業夥伴等有關係人士，最後有12伙為集團執行董事及親屬購入，其中集團主席張國榮以1.34億元購入63號洋房、其三名兒子張祖兒、張家成、張家豪，分別以1.49億元、1.08億元及1.08億元，購入55號洋房、29號洋房及28號洋房。

 

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撰文 : 陳詠妍

沙田 建滔集團（00148） 豪宅 發展商

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