【業績】香港興業賺少26%至16億 末期息增17%

▲ 香港興業預期香港物業市場需求將保持穩定

香港興業 （00480） 受累於投資物業公平值收益減少，截至3月底止財政年度純利按年倒退26.4%至16.2億元，惟每股末期息則增長16.7%至7仙；全年計共派息12仙，按年增20%。

以業務計，物業發展業務貢獻純利7.6億元，較上年升33.3%；物業投資業務亦增長7.2%至5.4億元。不過，配套服務業務及酒店業務溢利均有所倒退，其中酒店業務由去年的1570萬元溢利，變成今年的3280萬元虧損。

集團表示，正與政府磋商，在愉景灣發展其他住宅項目；集團於愉景灣物業發展項目持有50%權益。至於集團持有40%權益的大埔的低密度發展項目，預計將於2021年推出市場。

集團預期，儘管香港政府已積極擬定政策刺激經濟，惟本港經濟於2020年可能會繼續錄得負增長。在失業率上升及整體市況低迷的情況下，消費者的消費能力短期內或會受到影響。惟長遠而言，由於房屋供應不足及利率持續低企，集團預期物業市場需求將保持穩定。

另外，中美雙方貿易爭議進一步升級，中美整體經濟關係的糾紛尚未完全解決，加上美國大選在即，中美貿易摩擦或會在毫無預警的情況下驟然加劇。儘管如此，隨著中國內地消費者對優質住宅的追求日漸上升，集團有信心其優質物業項目可受惠於此趨勢。

展望未來，集團將繼續專注在主要城市的黃金地段發展優質項目，並以審慎的態度物色具持久價值的投資機會，靈活調整經營方式，並採取有效的成本控制措施以維持穩健的流動資金水平。

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