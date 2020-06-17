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【回到1884】Triumph推出首部電動單車 下一部007戰車？

環球政經 19:27 2020/06/17

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007占士邦系列電影除了情節吸引之外，其精緻特務裝備也是觀衆關注的話題。以於電影最常出現的Aston Martin車款為例。每次占士邦電影熱播之後都會引起一番討論。除了房車及及跑車之外，電單車也是於電影經常出現的裝備，其中以Triumph的電單車談論度最高。

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Triumph剛推出了一款令外界評價相當高的產品，這次再不是電單車，而是一輛電動單車,名為The Trekker GT.以磨砂黑色做主色調，搭配簡約設計,同時將電池、電線、傳動系統都整合在液壓成型的鋁製車架之中，令此車外形更爲簡潔。

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也許闊別單車界已經一段時間，Triumph這次找來另一單車廠牌Shimano合作，由Shimano負責的部分包括變速系統、碟煞、儀表板，等。動力配置方面，The Trekker GT配備250瓦的馬達，最大功率為60Nm。官方指該車使用的Shimano E8035 504Wh電池完全充電後充就可以行駛約150公里，屬於短途使用車。車身重量方面，約為 24kg 左右，The Trekker GT官方售價為2,950英磅（約 HK$28,712）。

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撰文 : 歐高榮

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