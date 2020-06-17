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【台灣旅遊】港澳短期商務人士下周一起赴台 可申請縮短居家檢疫時間

金融經濟 19:20 2020/06/17

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台灣放寬商務旅客入境限制，香港、澳門等低風險地區商務客可申請縮短居家檢疫時間。

台灣疫情趨緩且穩定受控，台灣中央流行疫情指揮中心宣布，下周一（22日）起，包括香港及澳門的短期商務人士入境，只要符合四大條件，可申請縮短居家檢疫時間。

四大條件：
（1）依指揮中心宣布可入境之人士
（2）申請來台停留天數少於3個月
（3）短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等）商務人士
（4）出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險*國家/地區，且登機前14天無其他國家/地區旅遊史。

符合前述四項申請條件的商務人士，申請時應備妥邀請廠商提供之相關證明文件資料、在台行程表及防疫計畫，同時須準備登機前3日內採檢之新型冠狀病毒核酸檢驗陰性報告以備查驗。

完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區，於入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢；如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。

不過，若計劃在台灣停留3個月以上人士，仍需按規定於入境後完成14天居家檢疫。

*低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。
*中低感染風險國家/地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。

相關文章：【台灣旅遊】台灣最快10月開放遊客入境　分三階段放寬防疫措施　

疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 澳門 澳洲 台灣 香港 日本 冠狀病毒

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